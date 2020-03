Cronaca



Coronavirus, attivata consegna di pasti agli utenti della Mensa Caritas

venerdì, 13 marzo 2020, 17:40

Come annunciato nei giorni scorsi, è partito il servizio attivato dall’amministrazione del sindaco Francesco Persiani per la consegna di pasti agli utenti della Mensa Caritas di Cervara, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle distanze di sicurezza disposte dal decreto del Governo. Per contrastare la diffusione del Covid-19, anche la mensa Caritas, che quotidianamente accoglie decine di cittadini, alcuni giorni fa ha sospeso l’attività e l’amministrazione comunale si è subito attivata facendo sì che il servizio non abbia subito interruzioni.

“E’ stata nostra volontà non abbandonare i cittadini più fragili che, in questo momento, vivono un’emergenza nell’emergenza e abbiamo fatto il possibile perché fosse offerto loro un pasto completo. Non posso che ringraziare tutti coloro che si sono offerti collaborando con l’amministrazione” ha detto l’assessore al Sociale Amelia Zanti.

Ogni giorno, nello spazio all’aperto antistante la mensa vengono consegnati 40 pasti completi preconfezionati per continuare a sostenere i cittadini bisognosi. Questo è reso possibile grazie alle associazioni di volontariato e di Protezione civile comunale, ma anche grazie alla sensibilità dimostrata dalla società Gazzoli ristorazione che mette a disposizione quotidianamente le derrate alimentari e a Fonteviva per aver consegnato oltre mille bottigliette di acqua.

“Abbiamo attivato il sistema di Protezione civile e voglio ringraziare i volontari che a turno svolgeranno il servizio – dichiara l’assessore Marco Guidi che ha le deleghe alla Protezione Civile – non vogliamo lasciare solo nessuno in questo momento di emergenza e cerchiamo di essere presenti il più possibile e di non far mancare il sostegno dell’amministrazione ai nostri concittadini”.

In mattinata gli assessori Zanti e Guidi si sono recati sul luogo per verificare la funzionalità del servizio e, allo stesso tempo, che fossero osservate tutte le norme igienico-sanitarie e di sicurezza disposte dal Dpcm.