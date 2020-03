Cronaca



Coronavirus, cartoni animati e video informativi per difendere i cittadini dal virus

venerdì, 13 marzo 2020, 18:41

Un cartone animato per sensibilizzare piccoli e grandi a restare a casa per evitare la diffusione del coronavirus. È quello elaborato dagli educatori di Nausicaa Spa. Il gruppo di professionisti di "The Different Project", che segue il progetto ambientale scolastico, infatti, con la chiusura delle scuole ha dovuto interrompere anche il percorso di sensibilizzazione ambientale. L'iniziativa era rivolta agli alunni anche attraverso l'aiuto di cartoni animati i cui protagonisti sono dei giovanissimi supereroi: Leo, Mia e Samuel.

Nel nuovo cartoon, gli stessi supereroi dell'ambiente sono le "star" che questa volta si battono per evitare la diffusione del coronavirus. I tre invitano tutti a restare a casa, fornendo, con un linguaggio semplice e adatto ai più piccoli, consigli utili per evitare il contagio. Il cartone è visualizzabile sul canale YouTube di Nausicaa e sulla pagina Facebook dell'azienda.

Ma l'impegno di sensibilizzazione di Nausicaa su questa tematica non finisce qui. Infatti nei giorni scorsi la multiservizi, sullo stesso canale YT e sui social, ha pubblicato una video-intervista a una sua farmacista, Giulia Montali, che ha illustrato in modo semplice i punti principali del nuovo decreto del governo per fronteggiare l'emergenza.

«Attraverso questi servizi cerchiamo di informare il più possibile la cittadinanza su tutti i rischi» afferma il presidente di Nausicaa Luca Cimino. «Le farmacie – prosegue – restano un punto di riferimento importante in questo momento difficile, non a caso sono moltissimi gli utenti che chiedono informazioni su come difendersi al meglio dal virus». Nei prossimi giorni è in programma l'uscita di altri video informativi su YT e sui canali social.

I link ai video citati – Supereroi: https://youtu.be/hK5TbDUlsZc – Farmacia: https://youtu.be/7P2M9JRgLAI