Cronaca



Coronavirus, chiusi sportelli dell’ufficio immigrazione

martedì, 10 marzo 2020, 11:38

Per contrastare il diffondersi del coronavirus sono state messe in atto limitazioni alle attività di sportello della Divisione Amministrativa e Sociale e dell’Immigrazione della Questura di Massa. In particolare si comunica che gli sportelli dell’Ufficio Immigrazione, destinati al rilascio ed al rinnovo dei permessi di soggiorno, sono temporaneamente chiusi con decorrenza immediata.

Restano assicurate le attività di sportello finalizzate alla ricezione delle manifestazioni di volontà di richiedere protezione internazionale da parte dei cittadini stranieri interessati.

Analogamente aperti gli sportelli dell’Ufficio Passaporti e dell’Ufficio Armi e Licenze, fatte salve le limitazioni già in atto da diversi giorni, relative all’afflusso all’interno degli Uffici ed alla permanenza dell’utenza nelle sale di attesa.

L’ingresso è consentito per non più di due persone alla volta nella sala di attesa e di una alla volta presso gli sportelli di servizio o all’interno degli Uffici.

Le stesse modalità di servizio all’utenza sono adottate presso Commissariato di P.S. di Carrara