Cronaca



Coronavirus, consegne a domicilio, Macchiarini: “Tante adesioni”

venerdì, 20 marzo 2020, 16:28

L’amministrazione comunale ha messo a punto un primo elenco di attività commerciali che effettuano il servizio di consegna a domicilio, per supportare i cittadini nell’emergenza innescata dall’epidemia di Covid-19 e ridurre al minimo gli spostamenti delle persone.



La lista conta 24 attività di diversa natura, sparse su tutto il territorio comunale: “Ringrazio i commercianti che hanno aderito con prontezza ed entusiasmo. E ringrazio anche chi, prima di noi, aveva dato vita a iniziative simili riuscendo a mettere insieme una rete ampia e capillare. Penso ad esempio al gruppo Facbook “Ti porto la spesa a casa – Carrara”, al quale va il ringraziamento di tutta l’amministrazione e con il quale contiamo di collaborare” ha spiegato l’assessore al Commercio Giovanni Macchiarini.

L’elenco delle disponibilità pervenute a commercio@comune.carrara.ms.it è così composto:



Carrara Centro

Drogheria Storica Srls, Carrara Centro, Piazza Alberica N.10 telefono 0585 877815

Alimentari Ortofrutta Di Cipollini Cora E Lorenzo & C. S.A.S, Carrara Centro, Via Pietro Tacca N.8, telefono 0585 70837 ; 320 3466337

Ortofrutta La Via Bianca Di Santini Maurizio, Carrara Centro, Via Del Cavatore N. 23 telefono 349 6040484; 328 3853442

New Optik S.R.L., Carrara Centro, Piazza Matteotti N. 16 telefono 0585 777633

Nina S.A.S. Di Andrea Diamanti & C. (Enoteca La Vinaccia), Carrara Centro ,Via Verdi N.2 telefono 3287896701



Pontecimato

Mercatino Dell'ortofrutta Di Gozzani Alessandro, Pontecimato, Via Carriona N.1 telefono 3278456868

Il Panificio Dal Baffo Pontecimato, Via G.Marconi N. 1, telefono 0585 845547 oppure 333 4395667



Stadio

Effe Emme Vending S.R.L. (L'aroma Del Caffe'), Stadio, Viale Xx Settembre N. 142/B telefono 3357730040 oppure 050 5845953



Gildona

Alimentari Ma Che Bonta' Di Martini Giulia, Gildona, Via Carducci N. 7 telefono 3283047194

Macelleria Orlandi, Gildona, Via Carducci N.7 telefono 0585 842013

G.M.A. Di Andrea Borghini & C. S.N.C., Gildona, Via Carducci N.11 telefono 0585 845183



Nazzano

Caffetteria Dolci Tentazioni Di Di Natale Simona, Nazzano, Viale Turigliano N. 20a telefono 3668099515



Avenza

Biscottificio Piemonte S.N.C. Dei Fratelli Dogliani, Avenza, Viale Zaccagna N. 33, telefono 0585 632744

Moldova Snc , Avenza,Via G. Menconi N. 8 telefono 3402450486

Agraria Parmignola Srls, Avenza, Via Prov.Le Avenza Sarzana N. 168 telefono 0585 858383; 328 9473108

G.F.1 S.R.L., Avenza, Viale D. Zaccagna N. 6, telefono 0585 53703



Marina di Carrara

Donnini Enrica S.N.C., Marina Di Carrara,Via Delle Pinete N. 70 telefono: 0585630930 oppure 3286945200

Alimentari Peselli Brunella, Marina Di Carrara, Via Rinchiosa N. 1 telefono 0585 630626

L'angolo Della Frutta Di Dell’amico Giuseppe & C. S.A.S., Marina Di Carrara, Via Parma N. 24/Bis, telefono 0585 780252

Naturhouse Di Olivieri Fabiana, Marina Di Carrara, Piazza Menconi N. 3, telefono 3336075800

Asciuttissimi Carrara Di Frediani Doriana E C. S.A.S, Marina Di Carrara, Via Lunense N. 30/Bis telefono 0585/634131

Oleandro S.A.S. Di Bragazzi Alessandro & C. (Mopy), Marina Di Carrara, Via Venezia N.21 telefono 0585 780555 oppure 3388824732

Grano' Di Bandoni Francesca, Marina Di Carrara, Via Lunense N. 57, telefono 3938091531 oppure 3922620818



La lista è in continuo aggiornamento ed eventuali nuove adesioni saranno comunicate attraverso il sito internet del comune di Carrara www.comune.carrara.ms.it. L’amministrazione ricorda che costi e i tempi del servizio saranno stabiliti dalle singole attività commerciali.

Questa iniziativa non ha nulla a che vedere con quelle che stanno portando avanti il settore Sociale e la Protezione civile. L’amministrazione ricorda infatti che per i cittadini anziani in situazione di solitudine e fragilità per problematiche sanitarie è attivo il numero verde 800 - 055 – 692. Le persone in quarantena e positive, ove avessero particolari bisogni legati all'approvvigionamento e nessun parente/conoscente possa farsene carico, possono invece rivolgersi ala Protezione civile ai numeri 0585/641778; 0585/641414.