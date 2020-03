Cronaca



Coronavirus, Conte: "Estese restrizioni a tutta Italia. Scuole chiuse fino al 3 aprile"

lunedì, 9 marzo 2020, 22:08

Firmato il decreto "#IoRestoACasa: da domani tutta Italia sarà zona rossa. L'annuncio è stato dato dal presidente del consiglio Giuseppe Conte, questa sera, durante un'edizione straordinaria trasmessa da Rai 1.

"Ho deciso con tutti i membri del governo di adottare misure ancora più stringenti per riuscire a contenere il più possibile l'avanzata del Coronavirus e tutelare la salute di tutti i cittadini. Non ci sarà più una zona rossa, ma ci sarà un'Italia 'zona protetta', unita e più forte".

Spostamenti, quindi, consentiti solo per motivi di lavoro o di salute. Vietati gli assembramenti in luoghi pubblici. Le disposizioni, che entreranno in vigore dalla giornata di domani, saranno le stesse attuate nel nord Italia poche ore fa: esse verranno estese a tutto il territorio nazionale. Tutte le manifestazioni sportive verranno temporaneamente sospese. Inoltre, scuole di ogni ordine e grado ed atenei universitari saranno chiusi sino al 3 aprile.

"La decisione giusta oggi è quella di stare a casa. Il futuro del paese è nelle nostre mani, e devono essere mani responsabili. Ognuno deve fare la propria parte. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia. Un pensiero ai medici e agli infermieri, in trincea da molti giorni, che stanno facendo di tutto, lavorando con turni molto impegnativi, per assistere e curare i contagiati. Queste misure sono anche per loro, che rischiano la loro salute per il bene del prossimo".