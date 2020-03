Cronaca



Coronavirus: cosa rischia chi non rispetta le norme?

sabato, 14 marzo 2020, 14:04

di Beatrice Damonte

Il 9 marzo sono state emanate le misure stringenti che gli italiani devono seguire per il contenimento del virus: un numero limitato di persone nelle attività commerciali, mantenere la distanza di almeno un metro gli uni dagli altri e obbligo di possesso del modulo di autodichiarazione per gli spostamenti. Non seguire queste regole comporta provvedimenti che vanno dalla “sospensione dell’attività” per i commercianti, a provvedimenti penali per i cittadini trovati in contravvenzione.

Come spiegato dal Governo è possibile uscire da casa solo per motivi validi e non rimandabili: andare al lavoro, motivi di salute o per situazioni di necessità, come fare la spesa. Per provare queste esigenze è necessario avere sempre con sé il modulo di autodichiarazione, che può anche essere fornito dalle autorità al momento del controllo.

In caso di accertamento, le forze dell’ordine effettuano la vidimazione del documento con data, ora e luogo del controllo, in un secondo momento potranno fare le relative verifiche per confermare quanto dichiarato.

Nel caso in cui non ci sia una valida e comprovata ragione per l’uscita, verrà esposta una denuncia secondo l’art. 650 del codice penale (c.p.) “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”, che viene punita o con l’arresto fino a tre mesi o con una pena pecuniaria (ammenda) fino a 206 euro.

E’ inoltre necessario specificare che se viene dichiarato il falso sul modulo di autocertificazione, si può essere perseguiti non solo secondo l’art. 650 del c.p., ma anche ai sensi dell’art. 495 del c.p., punito con un la reclusione da uno a sei anni.

Per quanto riguarda gli esercizi commerciali, sono consentite le attività dalle 6.00 alle 18.00 ed il gestore è obbligato a predisporre le condizioni che garantiscano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ed evitino assembramenti di persone. L’inadempienza alle norme verrà sanzionata con la chiusura da 5 a 30 giorni dell’esercizio o dell’attività.

Si sottolinea che il d.p.c.m. dell’11 marzo 2020, decreta un’ulteriore restrizione per i tipi di attività che possono restare aperti, per aggiuntive misure di contenimento. “Sono sospese – dice il decreto - quindi le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità”, “sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e dei catering” e sono sospese inoltre le attività inerenti i servizi alla persona, escluse le lavanderie, le tintorie, i servizi di pompe funebri e le attività connesse.

La lista completa delle attività escluse da questo decreto si trova all’interno degli allegati 1 e 2.