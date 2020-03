Cronaca



Coronavirus, ecco i negozi che consegnano a domicilio. Macchiarini: “Noi in regia per aiutare i cittadini”

mercoledì, 18 marzo 2020, 17:21

L’amministrazione comunale sta lavorando alla predisposizione di un elenco di attività commerciali che effettuano il servizio di consegna a domicilio, per supportare i cittadini nell’emergenza innescata dall’epidemia di Covid-19 e ridurre al minimo gli spostamenti delle persone.



L’assessore al Commercio Giovanni Macchiarini ha chiesto alle associazioni di categoria e ai commercianti di comunicare le disponibilità a partecipare a questa iniziativa: una volta raccolte le adesioni, verrà divulgato un elenco di punti vendita a cui i cittadini si potranno rivolgere per avere la consegna della spesa direttamente a casa. I costi e i tempi del servizio saranno stabiliti dalle singole attività commerciali.



I commercianti che vogliono aderire all’iniziativa possono rivolgersi all’ufficio commercio scrivendo a commercio@comune.carrara.ms.it.



“La nostra amministrazione è impegnata su più fronti nel tentativo di aiutare i cittadini ad affrontare questo momento così delicato. Oltre ai servizi che eroghiamo direttamente come comune e attraverso le nostre partecipate, stiamo cercando di fare rete anche con i privati per andare incontro alle esigenze delle persone. Di qui l’idea di mettere insieme un elenco di punti vendita che effettuano la consegna a domicilio della spesa, facendo da cabina di regia tra le iniziative dei singoli negozi. Stiamo chiedendo alle persone di restare a casa, e in questo modo le aiutiamo ad ottemperare al nostro invito. A breve forniremo ai cittadini l’elenco dei negozi che hanno aderito: va precisato che in questo caso, i costi sono stabiliti dai commercianti e che l’iniziativa è pensata per persone in salute e in grado di sostenere le spese del servizio” ha dichiarato l’assessore Macchiarini, precisando che si tratta di una attività completamente diversa da quelle che stanno portando avanti il settore Sociale e la Protezione civile.



L’amministrazione ricorda infatti che per i cittadini anziani in situazione di solitudine e fragilità per problematiche sanitarie è attivo il numero verde 800 - 055 – 692. Le persone in quarantena e positive, ove avessero particolari bisogni legati all'approvvigionamento e nessun parente/conoscente possa farsene carico, possono invece rivolgersi ala Protezione civile ai numeri 0585/641778; 0585/641414.