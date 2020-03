Coronavirus, il bollettino dell'Asl: due casi a Carrara e otto a Massa

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 26 marzo 2020, 20:51

Quelli che apparivano ladri provetti in abbigliamento sportivo erano, in realtà, due amici che, in considerazione delle misure restrittive previste per il contenimento del Coronavirus, avevano deciso di fare sport e allenarsi lontano da occhi indiscreti

giovedì, 26 marzo 2020, 17:46

Un gesto importante che testimonia un solido rapporto di amicizia tra la comunità cinese e quella italiana nel comune di Massa: il ristorante Sushiko di Marina di Massa ha donato cento pasti a base della tipica pietanza orientale al personale dell’ospedale delle Apuane ed ai malati ricoverati.

giovedì, 26 marzo 2020, 17:24

Sono 254 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani; e 16 i nuovi decessi. Salgono dunque a 3.226 i contagiati dall’inizio dell’emergenza. 27 sono finora le guarigioni virali (i cosiddetti "negativizzati"), 68 le guarigioni cliniche e 158 i decessi

giovedì, 26 marzo 2020, 14:02

Nelle ultime settimane, attesa la necessità di garantire il rispetto, da parte dell’intera collettività, delle misure varate dal Governo per scongiurare il proliferare dell’epidemia Covid-19 sull’intero territorio nazionale limitando drasticamente i contatti sociali, il commissariato di polizia di Carrara ha effettuato capillari servizi straordinari di controllo del territorio

giovedì, 26 marzo 2020, 13:34

Proseguono a ritmo serrato i controlli da parte dei carabinieri per garantire il rispetto delle prescrizioni emanate dal Governo per contrastare la diffusione del Covid-19

giovedì, 26 marzo 2020, 13:29

Dopo le potature di Piazza Pellerano di alcuni anni orsono, ora si è pensato di potare i Lecci del Viale Roma a Massa, in questi giorni, anche in dispregio delle disposizioni del presidente del Consiglio che vieta lavori di questo tipo per la grave situazione causata dal covid 19