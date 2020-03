Cronaca



Coronavirus, il ringraziamento di Nausicaa ai suoi farmacisti e operatori

venerdì, 13 marzo 2020, 18:42

Il presidente di Luca Cimino, il consiglio di amministrazione e la direzione di Nausicaa Spa desiderano ringraziare calorosamente i dipendenti della multiservizi che in questi giorni così difficili continuano a svolgere il proprio lavoro con professionalità e forza d'animo.

«Parliamo dei nostri farmacisti – spiega Cimino – che, con estrema dedizione, si trovano ad affrontare la gestione dell'emergenza sanitaria in un aspetto così delicato, oppure i nostri dipendenti del servizio di igiene urbana che, nonostante tutto, continuano a garantire la raccolta rifiuti su tutto il territorio».

«Anche al nostro personale impegnato nell'assistenza alla persona – continua il presidente della multiservizi – va il nostro ringraziamento, dato che si sta adoperando in questo difficile compito in attesa di una regolamentazione ufficiale relativa all'emergenza in corso, e non tralasciamo tutti i dipendenti dei vari settori che continuano a dare il meglio per tenere operativi i nostri servizi. A voi tutti diciamo grazie».