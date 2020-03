Cronaca



Coronavirus: ipotesi chiusura scuole in tutta Italia fino al 15 marzo

mercoledì, 4 marzo 2020, 14:32

In tutto il mondo si stanno prendendo misure meticolose e precise per l'epidemia del Coronavirus e l'Italia, uno dei paesi con il maggior numero di contagi a livello globale, in queste ore sta prendendo provvedimenti.



La misura preventiva principale, ma non ancora confermata da palazzo Chigi, della giornata è la chiusura delle scuole e gli atenei in tutta Italia, come sottolinea il ministro dell'istruzione Lucia Azzolina. Al comitato tecnico scientifico spetta l'ultima parola sul provvedimento di chiudere le scuole che verrà approvato in serata.



Il governo consiglia di evitare le strette di mano, gli abbracci e di sospendere e rinviare gli eventi con una portata superiore alle 5mila persone. Le partite di calcio si potranno giocare solo a porte chiuse fino alla fine dell'emergenza. Si dovranno evitare le uscite per gli anziani nei luoghi affollati e dovranno essere annullati gli eventi pubblici. Il governo potenzierà del 50% i posti della terapia intensiva proprio per consentire la cura delle persone che sono state ritenute gravi e positive al Covid - 19.



Il viaggio del presidente della repubblica, Sergio Mattarella, previsto dal 10 al 12 marzo, è stato rinviato. Il ministro della salute, Roberto Speranza, si è detto favorevole alla chiusura delle scuole.



L'emergenza sanitaria pare che abbia preso il sopravvento sull'emergenza economica, nelle prossime ore verranno sciolti molti nodi e dubbi.



Notizia in aggiornamento