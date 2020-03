Covid-19, al via il servizio di raccolta per i casi positivi

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 16 marzo 2020, 18:17

La polizia giudiziaria di Massa-Carrara, rende noto in una nuova direttiva, che per dare seguito alle prescrizioni governative anti-coronavirus, non sarà più possibile allenarsi in bicicletta, pena il sequestro del mezzo. Gli allenamenti all'aperto non sono pertanto consentiti

lunedì, 16 marzo 2020, 17:59

In tutti gli ambiti territoriali dell’Azienda USL Toscana nord ovest, tante le iniziative di solidarietà per aiutare le strutture sanitarie a far fronte al Covid-19

lunedì, 16 marzo 2020, 17:19

Sono 85 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani. Salgono dunque a 866 i contagiati dall’inizio dell’emergenza. Sette guarigioni virali (i cosiddetti "negativizzati"), cinque guarigioni cliniche e 14 decessi

lunedì, 16 marzo 2020, 15:45

25 miliardi di denaro fresco e flussi per 350 miliardi: sono i numeri previsti dal decreto governativo, denominato 'Cura Italia', con il quale l'Esecutivo vuole dare le prime risposte a seguito delle difficoltà che tutta la popolazione sta incontrando a causa della diffusione del CoVid-19

lunedì, 16 marzo 2020, 14:56

La Guardia di Finanza, in questo periodo di emergenza, oltre ad essere chiamata a svolgere il compito di controllo del territorio, nel rispetto di quanto imposto dai decreti, ha intensificato l’attività nel settore della contraffazione dei presidi sanitari di prima necessità

lunedì, 16 marzo 2020, 11:07

Sono state estese a tutto il territorio nazionale le misure per contrastare il diffondersi del Coronavirus, limitando gli spostamenti dei cittadini in entrata e in uscita dalle città e al suo interno