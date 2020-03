Cronaca



De Pasquale: "100 mila mascherine da Yunfu. Le distribuiremo a chi è in prima linea"

sabato, 21 marzo 2020, 18:25

Questa mattina sono state consegnate al Comune di Carrara 100mila mascherine donate dalla città gemella di Yun Fu. L’iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione con “Associazione del lapideo di Macau” e con “Associazione delle imprese che investono all’estero” di Guandong: hanno contribuito alla donazione Po Fung International Holdings Limited, Good business engineering limited, Guandong Linkfair Geoup co. Ltd e Guandong Master Group Co.Ltd. La spedizione è stata realizzata con il fondamentale supporto della ditta Gemeg della famiglia Soldati.



«Lavoravamo da tempo a questa iniziativa. Non è stato semplice riuscire a realizzarla e fino all’ultimo abbiamo temuto di non riuscire a portare a casa il risultato. Oltre alla difficoltà nel reperire il materiale, c’è stata una fitta serie di ostacoli da superare nel corso della spedizione e per lo sdoganamento. Senza la disponibilità del sindaco di Yunfu, con il quale abbiamo intrattenuto un fitto dialogo a distanza, e l’aiuto decisivo di Gemeg, non ce l’avremmo mai fatta» ha riferito il primo cittadino.



Le mascherine saranno distribuite al personale sanitario dell’Ospedale delle Apuane e dei presidi territoriali e a tutti i lavoratori che si trovano più esposti al rischio contagio: dalle forze dell’ordine alla Polizia Municipale, dalla nostra Protezione civile ai dipendenti del Comune e delle partecipate, come Nausicaa e l’Azienda Speciale Regina Elena, fino alle associazioni di volontariato impegnate nell’emergenza.



«Ringrazio di cuore la città gemella di Yunfu e tutti i privati, da quelli cinesi alla Gemeg di Carrara, che hanno reso possibile questa importante donazione. Spero che questi presidi contribuiscano a migliorare le condizioni di lavoro di chi sta combattendo questa difficile battaglia in prima linea. Auspico che le tante iniziative simili in corso sul territorio, siano efficaci nell’azione di contenimento del virus. Grazie a queste sinergie proviamo a dare un contributo concreto alla lotta contro il covid19. Come dico sempre, insieme ce la possiamo fare e insieme ce la faremo» ha commentato il sindaco Francesco De Pasquale.