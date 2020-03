Cronaca



De Pasquale: "Coronavirus, l'arma più efficace è restare a casa"

mercoledì, 11 marzo 2020, 18:53

Ecco il testo del discorso dell'aggiornamento del sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale, sulla situazione Coronavirus, divulgato attraverso la sua pagina Facebook:



"Cari concittadini, anche oggi vi aggiorno sulla situazione dell’emergenza Coronavirus nella nostra città.

Per prima cosa voglio ricordarvi che l’arma più efficace contro la diffusione del COVID19 è il rispetto delle regole. La più importante in questo momento è restare a casa.

E’ fondamentale che tutti prendiamo consapevolezza del fatto che per contenere il contagio non dobbiamo uscire e dobbiamo ridurre al minimo i contatti sociali. Gli spostamenti devono essere limitati il più possibile: per andare al lavoro, per fare la spesa o per esigenze sanitarie. In questa fase, è fondamentale che tutti, anche chi è in perfette condizioni di salute, stia il più possibile a casa e veda il minor numero di persone.

Mi rendo conto che si tratta di uno stravolgimento importante nella nostra vita quotidiana, ma è lo strumento più efficace contro il Coronavirus. Lo dobbiamo fare per tutelare la nostra salute, quella dei nostri cari e per salvaguardare il nostro sistema sanitario. Anche per questo motivo nel corso del fine settimana sarà predisposta la chiusura dei parchi pubblici e della passeggiata sul molo.

Mentre il governo non esclude misure ancora più restrittive, al di là dei divieti che potrebbero arrivare, è fondamentale che tutti capiscano che il virus si combatte restando a casa ed evitando i contatti sociali, anche tra amici. Ricordo che bar e ristoranti resteranno aperti solo dalle 6 alle 18 e in questa fascia oraria dovranno garantire rigorosamente il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro.

Tutte le attività commerciali si dovranno attenere a questa misura, pena la sospensione. Per quanto riguarda ristoranti e pizzerie, al momento, le disposizioni del governo prevedono che la consegna a domicilio da parte di esercizi della somministrazione di alimenti e bevande sia sempre consentita, con il vincolo di mantenere la distanza di scurezza anche al momento della consegna. Per quanto concerne, invece, il servizio di asporto per i medesimi esercizi ed alla luce della particolarità della situazione, si ritiene in via cautelativa che non sia consentita in attesa di chiarimenti degli organi competenti.

Nei giorni festivi e prefestivi i centri commerciali, le strutture di vendita medie e grandi saranno chiusi, proprio per evitare assembramenti. Farmacie, parafarmacie e rivendite di generi alimentari potranno svolgere la loro attività normalmente, sempre garantendo il rispetto della distanza di sicurezza tra persone.

Sul territorio sono in corso controlli a cura delle forze dell’ordine e della polizia municipale ma voglio appellarmi soprattutto al senso di responsabilità di tutti voi. Auspico di vedere le strade vuote, in tutta la città, dai monti al mare. Soprattutto nel fine settimana, quando per la maggior parte dei cittadini, non ci sono ragioni di lavoro che obbligano a spostarsi. Fino a quando l’emergenza non sarà passata, è fondamentale restare a casa.

Quanto alla diffusione del virus nel nostro territorio comunale, oggi l’azienda sanitaria ci ha comunicato che non risultano nuovi casi positivi, quindi al momento gli unici contagiati sono i due cittadini di Codogno in quarantena nella loro abitazione.

Vi segnalo infine che per ulteriori eventuali aggiornamenti, i dati disaggregati sui casi di Coronavirus sono a disposizione sul sito https://www.uslnordovest.toscana.it/ alla pagina dedicata all’aggiornamento dei bollettini e delle notizie. Vi saluto come di consueto, ricordando che solo restando a casa, con l’impegno di tutti, riusciremo a superare questo difficile momento della nostra storia".