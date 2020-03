Cronaca



Donazione dei tifosi giallo-azzurri della Gradinata per ospedale e Pubblica Assistenza

mercoledì, 18 marzo 2020, 16:44

Un importante gesto di solidarietà verso gli operatori della sanità che devono affrontare in prima linea la terribile emergenza dell’epidemia di coronavirus arriva anche dai fedelissimi tifosi della Carrarese della Gradinata.



Ieri, gli Ultras della Gradinata, infatti, hanno messo a disposizione 2750 euro, il fondo cassa rimasto dalla manifestazione “ Gradinata mea in festa” che si è tenuta lo scorso anno, per comprare indumenti per la protezione individuale degli addetti dei reparti ospedalieri coinvolti nell’emergenza Covid-19, e filtri speciali per reparto rianimazione terapia intensiva del Noa che ha in cura tutte le persone contagiate. Altri dispositivi Dpi di protezione individuale saranno devoluti anche alla Pubblica Assistenza di Carrara e saranno distribuiti a tutti i volontari anch’essi in prima linea nella lotta contro il contagio. Dai tifosi è arrivato anche un appello a tutti i cittadini: “ Ci teniamo particolarmente ad informare circa la drammatica situazione di quasi totale mancanza di questi indumenti di protezione, e invitiamo chiunque abbia a casa tute impermeabili usa e getta (tipo imbianchino), occhiali di protezione, visiere intere, o, anche se difficile, mascherine di qualsiasi formato (anche tipo chirurgiche) a contattare la Pubblica Assistenza al numero di cellulare 344/1320167 per donare tali indumenti. Molto importanti anche materiale per la pulizia (scottex, spruzzini per nebulizzare da 2 litri meglio, e altro materiale). Quindi invitiamo tutte le persone e anche le tante aziende che hanno possibilità e disponibilità di questo materiale a chiamare il numero (la PA verrà anche a casa per chi non si può muovere).

Chiudiamo con il nostro più grande applauso a tutte le persone che si stanno adoperando per la nostra sicurezza, e a tutti quei lavoratori di ogni settore che continuano a lavorare rischiando del proprio, e ribadiamo gli inviti a seguire tutte le norme , unico modo per contrastare il virus.

FORZA E GRAZIE DI TUTTO!”.