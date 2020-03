Cronaca



Donazioni, Asl: "Un grazie alla Fondazione Marmo ed alla comunità di Massa e Carrara"

martedì, 24 marzo 2020, 19:14

L'Azienda USL Toscana nord ovest ringrazia anche tutta la comunità di Massa e Carrara per le numerose donazioni che in questi giorni sono arrivate numerose e spontanee per l'emergenza Covid - 19: "Un sentito ringraziamento va alla Fondazione marmo per lo straordinario impegno messo in campo con la raccolta fondi destinati all'emergenza Covid, che, in sole poche ore dal suo inizio, ha avuto un riscontro positivo arrivando all'importante cifra di 500.000 euro. Ringraziamo inoltre la Fondazione per l'ecografo completo di 4 sonde: cardiologica, convex, lineare e trans esofagea, destinato al reparto di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale Apuane e per le migliaia di mascherine chirurgiche già consegnate negli ospedali e nei distretti sanitari della nostra provincia.

In particolare, il direttore dell'ospedale Apuane Giuliano Biselli oltre a ringraziare la Fondazione marmo, vuole ringraziare le imprese, le associazioni e i singoli cittadini che hanno fatto sentire con ogni mezzo la loro vicinanza e il loro supporto a tutti gli operatori sanitari dell'ospedale Apuane, del Centro Polispecialistico "Achille Sicari" di Carrara e degli stabilimenti ospedalieri della Lunigiana".