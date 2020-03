Donazioni: verso 2 milioni di euro per gli ospedali dell'Asl

Altri articoli in Cronaca

martedì, 31 marzo 2020, 20:14

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19”. La comunicazione fornita è quella in possesso dell'Azienda alle ore 16 e fa riferimento alle 24 ore precedenti. Le comunicazioni relative alle positività emerse successivamente saranno rese note nel dettaglio domani

martedì, 31 marzo 2020, 18:11

Anche il personale e la dirigenza di Nausicaa Spa oggi si sono fermati alle 12.00 e hanno osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del coronavirus e in segno di vicinanza alle famiglie

martedì, 31 marzo 2020, 16:02

Sono 196 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani; e 13 i nuovi decessi. Da sottolineare, oggi, che sia i nuovi casi che i decessi sono in flessione rispetto a ieri. Per i nuovi casi, si registra oggi l’aumento più basso dall’inizio dell’epidemia:...

martedì, 31 marzo 2020, 15:22

Questa mattina anche il Comune di Carrara ha partecipato all’iniziativa promossa dal Presidente della Provincia di Bergamo per la commemorazione delle vittime del Covid-19

martedì, 31 marzo 2020, 12:37

Nelle ultime settimane gli uomini della squadra di polizia giudiziaria del commissariato, a seguito di puntuali e meticolose indagini, sono riusciti ad identificare e denunciare due individui pregiudicati residenti in città

martedì, 31 marzo 2020, 12:26

La ricerca delle mascherine è diventata quasi estenuante per ogni famiglia, non soltanto per la scarsa reperibilità, ma anche per i costi del presidio medico, che dopo l'emergenza Covid-19, sono ampiamente lievitati