Cronaca



"Dovevano entrare solo i professori e i laureandi": De Pasquale spiega l’accordo con l’Accademia

sabato, 7 marzo 2020, 17:37

di vinicia tesconi

Si è ritrovato a fare anche da usciere, stamani, il sindaco Francesco De Pasquale, dopo che il coordinatore comunale della Lega Nicola Pieruccini ha segnalato la presenza di una quarantina di persone che si erano recate in comune per assistere alla discussione della tesi di quattro studenti dell’Accademia di Belle Arti ed ha riportato le rimostranze degli impiegati dell’anagrafe che erano al lavoro e che hanno visto entrare tutte quelle persone. Non essendo stato posto alcun controllo o sbarramento all’entrata del comune, molti, tra amici e parenti dei laureandi, aveva cominciato ad entrare e a stazionare fuori dalla porta aperta della saletta in cui era in corso l’esame di laurea e il sindaco, dopo l’arrivo della stampa, ha accompagnato tutti fuori e si è posto lui stesso a guardia del portone di ingresso. A De Pasquale abbiamo posto alcune domande su quanto stava accadendo:

Sindaco, è possibile svolgere sessioni di laurea anche se sono state sospese tutte le attività didattiche?

Il decreto del presidente del consiglio consente di svolgere attività di questo tipo mantenendo i requisiti di sicurezza.

Come mai, visto che è possibile effettuare la discussione delle tesi, non è stato fatto in Accademia?

“Questo non lo so. Lo sapranno loro. A noi hanno chiesto un sostegno, chiamiamolo, pratico. Questa si chiama collaborazione istituzionale. ”

L’evento però ha richiamato, com’era immaginabile, molte persone. Non avevate pensato che avrebbe potuto andare così?

“ Il problema è di chi si è preso la responsabilità. In origine dall’Accademia ci avevano chiesto la sala di rappresentanza e io l’avevo concessa, ma poi è emerso che la sala era già stata prenotata da un matrimonio. Quindi hanno ripiegato sulla saletta consiliare dicendo che per quel che dovevano fare andava benissimo anche quella. L’accordo, logicamente, teneva conto del numero limitato di persone che la saletta poteva contenere anche alla luce delle disposizioni di sicurezza disposte dal governo. E poi invece è arrivata più gente. E’ chiaro che i dipendenti comunali si siano stupiti nel veder entrare tutta questa gente. L’accordo era che arrivassero solo i professori e i quattro esaminandi.”.

Il sindaco ha poi lasciato ad un usciere la responsabilità di controllare gli ingressi mentre è continuata la processione di studenti che portavano pannelli con i disegni dei laureandi, qualcuno di questi si faceva selfie all’interno de comune e l’atrio esterno si riempiva di persone con corone di alloro, coriandoli e regali per festeggiare i neolaureati. I concetti di assembramenti da evitare e distanze di sicurezza da rispettare, evidentemente, sono ancora duri da assimilare.