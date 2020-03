Cronaca



Due decessi all'Ospedale Apuane

mercoledì, 11 marzo 2020, 21:52

Due decessi, oggi, all’ospedale Apuane: uno dell’87enne di Mulazzo che era ricoverato dall’8 marzo; l’altro, in serata, dell’86enne di Villafranca in Lunigiana, anch’egli ricoverato dall’8 marzo. Entrambi erano in gravi condizioni.

Stasera all’ospedale di Lucca è morto l’uomo di 80 anni che era ricoverato da ieri nel reparto di Malattie infettive ed era affetto da patologie pregresse.