Cronaca



Due denunciati nella notte: segnalati anche tre giovani per droga

sabato, 7 marzo 2020, 11:02

La scorsa notte, le volanti della polizia sono intervenute nella zona delle pinete a Marina di Massa per la segnalazione di un'auto che, uscita fuori carreggiata, si era schiantata a ridosso di un muro.

Le auto della polizia si sono recate immediatamente sul luogo dell’incidente per prestare i primi soccorsi. Alla guida del veicolo, i poliziotti hanno identificato un cittadino di nazionalità marocchina di 37 anni, privo di patente di guida, in evidente stato di alterazione psicofisica, che si è dimostrato da subito particolarmente insofferente al controllo degli agenti.

In effetti, gli accertamenti sviluppati sulla targa del veicolo hanno permesso di verificare che era stato rubato qualche ora prima. All’ignaro proprietario, subito rintracciato, una volta contattato dagli operatori, è stata restituita l’auto.

Nel frattempo, l’autore del furto, sottoposto agli accertamenti sanitari del caso, è risultato positivo ai test relativi all’assunzione di alcol e stupefacenti.

L’uomo è stato pertanto fotosegnalato per risalire alle sue esatte generalità, risultando irregolare in Italia e con a carico diversi precedenti per reati concernenti gli stupefacenti; denunciato per ricettazione e per guida in stato di ebbrezza, è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per le attività concernenti l’espulsione dal territorio nazionale.

Sempre nella notte, durante i controlli esperiti sul lungomare, le “pantere” della polizia hanno fermato un cittadino italiano colto in atteggiamento sospetto sulla sua auto. I poliziotti hanno perquisito la persona e il veicolo, rinvenendo, occultato all’interno del mezzo, un coltello di 18 cm. Per tale ragione, il quarantenne gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.

Nel corso delle operazioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto ai reati concernenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, poste in essere nei luoghi dove reati di questo sono stati spesso oggetto di segnalazione, destando anche allarme tra i residenti, le volanti hanno infine segnalato al prefetto tre persone, tutti giovani, trovate in possesso di modiche quantità di droga. Gli agenti hanno proceduto al sequestro delle dosi di cocaina e marjuana rinvenute.