Emergenza Covid-19: anche gli avvocati scendono in campo

sabato, 28 marzo 2020, 14:39

Sono già stati consegnati all’ospedale Delle Apuane materiali sanitari comprati grazie a una prima somma derivata dalla raccolta fondi avviata dall’Ordine degli Avvocati della provincia di Massa Carrara e una fornitura di mascherine chirurgiche donate al reparto rianimazione dalla Camera Civile di Massa Carrara.



Sono queste le iniziative fortemente volute dagli avvocati della provincia di Massa Carrara per poter dare il loro contributo in questo momento di grave emergenza. La raccolta fondi aperta dall’Ordine degli Avvocati, appoggiata anche dalla Camera Civile di Massa Carrara, è ancora in corso e potrà consentire ulteriori interventi. In questo momento di gravissima crisi, gli avvocati della provincia apuana hanno dimostrano così la loro presenza ed il loro sostegno, in particolare nei confronti degli operatori sanitari, che si trovano quotidianamente in prima linea a devono essere messi in grado di disporre dei necessari mezzi e di lavorare in sicurezza.



V. T.