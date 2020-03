Cronaca



Fate arrivare camici e mascherine dalla Cina: appello agli imprenditori

mercoledì, 11 marzo 2020, 12:22

di vinicia tesconi

Fate arrivare camici e mascherine dalla Cina: appello agli imprenditori per l'emergenza presidi protettivi in ospedale

Urgono i dpi, cioè i dispositivi di protezione individuale negli ospedali della Toscana e al Delle Apuane in particolare, messo sotto pressione dalla più alta incidenza di contagi della regione. Il rischio reale che l'area della Toscana Nord ovest diventi un nuovo focolaio del virus c'è e diventa ancora più impellente il poter disporre di tutti gli strumenti sufficienti per affrontarlo.

A cominciare dai camici impermeabili, alle mascherine FFP3, ai calzari, alle mascherine usa e getta:di ieri sera l'appello di un infermiera della terapia intensiva del Delle Apuane per fare donazioni in aiuto all'ospedale massese. Ma il problema non sono solo i soldi quanto piuttosto la reperibilità del materiale che il saccheggio dei privati in preda al panico ha reso irreperibili. Per questo oggi si aggiunge un nuovo appello rivolto a tutti gli imprenditori del territorio apuano a facilitare la spedizione di presidi medici per la protezione individuale dai paesi che sono i principali produttore, la Cina in primi, grazie ai loro contatti di lavoro.

L'appello ovviamente è estendibile a tutti coloro che sono in grado di approvvigionarsi di dpi: donateli all'ospedale delle Apuane. Ne hanno estremo bisogno.