Cronaca



Favole al telefono, una iniziativa per i più piccoli nel ricordo di Gianni Rodari

sabato, 28 marzo 2020, 15:27

Continua l’attività on line dell’assessorato alla cultura di Massa e dopo la ben riuscita “Maratona di poesia” di sabato 21 marzo, da settimana prossima partirà l’iniziativa “Favole al telefono”.

Sara Tognini, presidente della Commissione Cultura e promotrice della iniziativa spiega di cosa si tratta: “L'idea, già sperimentata con grande successo in altri Comuni, prende spunto dall’omonimo libro Gianni Rodari, il quale ha confidato che per sentirsi più vicino a sua figlia ogni giorno le raccontava per telefono una storia. Tra l’altro quest’anno ricorre il centenario della sua nascita, sfruttiamo questa iniziativa quindi come un’occasione in più per onorare questa ricorrenza. In un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo oggi, trovare modi originali per stare vicino a tutti i bambini nelle loro case è molto importante anche per far riscoprire loro la gioia di ascoltare fiabe narrate da una voce si lontana ma vicina per il tempo di una fiaba".

Si tratta di un vero e proprio servizio pensato per i più piccoli e organizzato dal Comune di Massa in collaborazione con la Biblioteca Civica che ha messo a disposizione una delle voci più belle ed esperte nella lettura per l'infanzia.

Basterà chiamare il seguente numero 328/923 9657 tutti i martedì e i giovedì dalle 16 alle 18 per ascoltare una fiaba al telefono.

Inoltre da settimana prossima ci sarà anche un altro appuntamento da non perdere per i bambini, infatti dalla pagina della Biblioteca Civica Giampaoli il mercoledì ed il venerdì mattina saranno pubblicate delle video letture in inglese realizzate dalla “english teacher” che già svolgeva i laboratori di inglese per i più piccoli in biblioteca.

“Sono molto contenta e ringrazio in particolar modo la direttrice della biblioteca Susanna Dal Porto assieme allo staff della biblioteca che si sta impegnando per sopperire in parte alla mancanza dei servizi come quello bibliotecario attraverso iniziative online e creando eventi culturali in rete in modo che anche stando a casa si possa avere delle occasioni per divulgare la cultura nel nostro territorio, vorrei anche fare un ringraziamento speciale alla Presidente della commissione cultura Sara Tognini che fa parte di questa squadra e si è messa subito a disposizione creando una iniziativa davvero carina e originale, sono sicura che molti bambini chiameranno per farsi raccontare una bella favola al telefono.” dichiara l’assessore alla cultura Veronica Ravagli e prosegue “Questa iniziativa è diversa dal pubblicare una video lettura online, c’è il filo diretto con chi racconta e chi ascolta, c’è la curiosità di sapere chissà che storia verrà raccontata, c’è il potere dell’immaginazione che con un video online in gran parte di perde, per questi motivi ritengo che questa iniziativa sia davvero interessante, stando a casa è ovvio passare gran parte del tempo davanti alla tv o su internet, con una semplice telefonata i bambini potranno uscire dalle mura di casa e magari inoltrarsi in una foresta piena di creature magiche usando solamente la fantasia.”

“Questo periodo purtroppo non ci consente altro ma noi siamo sempre pronti a lavorare per i nostri cittadini e stiamo già programmando una stagione estiva piena di iniziative, con la fiducia e la speranza che tutto vada per il meglio”.