Ferisce con un coltello da cucina un uomo: denunciato

giovedì, 12 marzo 2020, 19:23

Intensificati i controlli dei carabinieri in tutta la provincia per garantire il rispetto delle norme stabilite dal governo per contenere l’emergenza epidemiologica da “COVID-19”, il tutto in uno scenario che non ha precedenti

giovedì, 12 marzo 2020, 19:20

«Nel momento del bisogno, le farmacie comunali di Nausicaa Spa non abbandonano i cittadini di Carrara». Sono le parole del presidente della multiservizi Luca Cimino che annuncia un nuovo servizio di consegna farmaci a domicilio, messo in campo per dare efficacia alle richieste del governo per evitare gli spostamenti e...

giovedì, 12 marzo 2020, 19:16

A breve arriverà anche in tutti gli ospedali della Toscana il ‘Tocilizumab’, il farmaco prodotto dall'azienda farmaceutica Roche per curare l'artrite reumatoide, ma che si è scoperto essere in grado di ridurre i problemi polmonari dei soggetti colpiti dal Coronavirus

giovedì, 12 marzo 2020, 18:37

Ecco il testo del discorso dell'ultimo aggiornamento del sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale, sulla situazione coronavirus, divulgato attraverso la sua pagina Facebook

giovedì, 12 marzo 2020, 18:08

Si tratta di un uomo di 84 anni, di Fosdinovo, ricoverato all’ospedale Apuane; un uomo di 22 anni, di Mulazzo, ricoverato all’ospedale Apuane; un uomo di 74 anni, di Aulla, ricoverato all’ospedale Apuane; un uomo di 62 anni, di Massa, sta bene ed è a casa; un uomo di 35 anni, di Montignoso, sta...

giovedì, 12 marzo 2020, 17:37

Accordo tra Regione e gestori per l'utilizzo di hotel e agriturismo vuoti da parte delle Asl fino alla fine dell'emergenza