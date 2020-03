Cronaca



FIT-CISL Massa-Carrara: "Chiediamo la sospensione dei servizi non essenziali di IdealService"

giovedì, 19 marzo 2020, 15:49

In un momento difficile per il paese, laddove da ogni parte del mondo si fanno appelli per stare in casa per la pandemia in atto, FIT-CISL di Massa Carrara, chiede che venga presa in considerazione la richiesta dell'azienda IdealService, di sospendere alcuni servizi non giudicati essenziali, per garantire la sicurezza di lavoratori e cittadini.

"Gli Operatori IdealService in questi giorni, in silenzio, con dedizione e spirito di sacrificio, stanno affrontando questa emergenza con la testa e con il cuore – ha dichiarato Luca Mannini, Segretario Presidio FIT-CISL - svolgendo un lavoro duro e pericoloso nel rispetto delle rigide norme di sicurezza concordate tra l'Azienda e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, cercando di garantire sia il servizio sia la sicurezza dei lavoratori"

La consapevolezza del segretario Fit-Cisl Luca Mannini, e di rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori Tomas Furia, è che in caso di contagio di uno o più addetti alla raccolta, si rischierebbe una riduzione o nel peggiore dei casi una interruzione del servizio, essenziale per la comunità.

"In quest'ottica – continuano i rappresentanti - vien logico pensare che le Risorse Umane a disposizione dell'azienda vadano salvaguardate il più possibile e gestite nel migliore dei modi. Cosa talmente ovvia che tutte le Aziende di Igiene Ambiente hanno eliminato tutti quei servizi non ritenuti indispensabili, per concentrare tutte le risorse nel servizio primario ed essenziale che è quello della raccolta rifiuti Porta a Porta".

Per questo motivo, IdealService ha chiesto all'Unione dei Comuni della Lunigiana di sospendere alcuni servizi non essenziali, che portano l'Utenza a doversi muovere inutilmente da casa, contravvenendo alle norme di sicurezza nazionali attualmente in atto, ovvero il CDR (Centro di Raccolta) di Mulazzo e il servizio di Ecomobile. La proposta però non è stata accolta positivamente dall'Unione dei Comuni della Lunigiana, che giudica i due servizi essenziali, pertanto non ne è stata prevista la sospensione.

"Noi della FIT-CISL non possiamo non denunciare questa cosa – hanno affermato Mannini e Furia - La sicurezza di tutti dipende da comportamenti responsabili. Siamo pertanto a chiedere un intervento urgente del Presidente dell'Unione dei Comuni"