Cronaca



Frana, chiusa strada per San Carlo

martedì, 3 marzo 2020, 12:27

È stata chiusa al traffico all’altezza all’incirca del km 2 la Sp 4 per San Carlo e Antona, nel comune di Massa.

La strada è stata interessata nella mattinata del 3 marzo 2020 da un movimento franoso che ha riversato sulla carreggiata del materiale, soprattutto terra.

La Provincia è intervenuta nel corso della stessa mattinata spostando e liberando parte della carreggiata: la strada resta comunque chiusa a scopo precauzionale in attesa dei rilievi da parte del Comune sulla casa a monte del movimento franoso.

La viabilità alternativa per raggiungere S.Carlo e le frazioni a monte del movimento franoso e da queste le zone a valle è via dei Carri-SP5 (via Bassa Tambura).