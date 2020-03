Furto alla “V.A.B.” (Vigilanza Antincendi Boschivi) ad Avenza: arrestati in due

Altri articoli in Cronaca

martedì, 31 marzo 2020, 15:22

Questa mattina anche il Comune di Carrara ha partecipato all’iniziativa promossa dal Presidente della Provincia di Bergamo per la commemorazione delle vittime del Covid-19

martedì, 31 marzo 2020, 12:26

La ricerca delle mascherine è diventata quasi estenuante per ogni famiglia, non soltanto per la scarsa reperibilità, ma anche per i costi del presidio medico, che dopo l'emergenza Covid-19, sono ampiamente lievitati

martedì, 31 marzo 2020, 09:48

E’ stata premiata la caparbietà e l’acume investigativo dei militari di due pattuglie della stazione carabinieri di Massa che durante un ordinario controllo svolto in via Fratelli Grassi hanno arrestato un 24enne disoccupato massese

lunedì, 30 marzo 2020, 20:13

La comunicazione fornita è quella in possesso dell'Azienda alle 16 e fa riferimento alle 24 ore precedenti

lunedì, 30 marzo 2020, 18:56

I controlli effettuati dall’azienda sanitaria a seguito della scoperta di un caso positivo tra gli ospiti della Regina Elena hanno permesso di rilevare che il contagio notificato sabato non è purtroppo isolato all’interno della residenza sanitaria. Gli accertamenti hanno rilevato altri 15 casi positivi

lunedì, 30 marzo 2020, 16:45

Sono 290 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani; e 16 i nuovi decessi. Salgono dunque a 4.412 i contagiati dall’inizio dell’emergenza. 33 sono finora le guarigioni virali (i cosiddetti "negativizzati"), 98 le guarigioni cliniche e 231 i decessi