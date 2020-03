Cronaca



Gli autobus non vengono sanificati, per questo abbiamo scioperato: parla Fabio Scarsini segretario provinciale di Cub

sabato, 28 marzo 2020, 11:52

di vinicia tesconi

Hanno fatto segnalazioni, appelli accorati, richieste ed esposti per ottenere l’adeguamento delle misure di sicurezza relative al contagio di Coronavirus anche sui loro luoghi di lavoro, cioè gli autobus e sono stati additati come irresponsabili per aver fermato il servizio lo scorso 24 marzo in un momento di così grave emergenza.

Ma la situazione degli autoferrotranvieri della provincia di Massa Carrara ha avuto ben pochi cambiamenti. A spiegare tutto nel dettaglio è Fabio Scarsini, segretario provinciale di Cub Trasporti: “Dopo il decreto ministeriale che impone a tutti di restare a casa i turni degli autobus sono stati ridotti e, dietro le nostre richieste di igienizzazione dei mezzi ad ogni turno, è stato stabilito che il cambio tra un autista e l’altro venga effettuato all’interno del deposito. Ma al turno del pomeriggio del 24 marzo abbiamo scoperto che non c’era l’impresa di pulizia e che i mezzi non erano stati puliti. Per questo ci siamo rifiutati di salire su vetture non idonee perché non sanificate. Poi sono arrivati i carabinieri e l’azienda ha mandato da Lucca un kit igienizzante composto da uno spruzzino, dei guanti e due mascherine date dalla Protezione civile di Carrara e con questo ci hanno fatto ripartire. Gli spruzzini sarebbero dovuti servire per un’igienizzazione aggiuntiva a quella fatta dall’azienda e invece, in seguito, è uscito un ordine di servizio che ha trasformato l’uso dello spruzzino in un dovere per gli autisti che sono obbligati a pulire da soli quando la ditta di pulizie non si presenta. In pratica ci è stata scaricata addosso anche la responsabilità di pulire l’autobus per metterlo in sicurezza ma la sicurezza e la pulizia del mezzo spettano all’azienda. Non deve essere garantita dai dipendenti. Ieri è successa la stessa cosa: sono arrivato in deposito e non c’era la ditta di pulizie a sanificare il mezzo e io e il collega ci siamo rifiutati di salire e abbiamo aspettato le 18 quando sono arrivati gli addetti a sanificare il mezzo e poi siamo ripartiti. Noi non abbiamo la competenza di sanificare un mezzo, facciamo gli autisti. Non c’è la presenza dell’azienda: siamo allo sbando in mano a nessuno. Era qui che si doveva vedere la presenza dell’azienda a tutelare i dipendenti e i passeggeri.”

Scarsini ha spiegato di essere stato contattato dal vicesindaco di Massa, Andrea Cella, che gli ha chiesto informazioni sulla situazione. A quanto spiega il segretario provinciale di Cub la sanificazione vera e propria non è ancora stata fatta, ma vengono fatte solo le igienizzazioni che sono un’altra cosa e non comprendono la pulizia dei posti in cui si siedono le persone.

“Abbiamo fatto diverse richieste - ha aggiunto Scarsini - che sono state tutte disattese. Non sono state accolte neppure quelle senza costi come mettere cartelli che indicano l’obbligo della mascherina per chi sale sull’autobus o adesivi che segnalino i sedili utilizzabili per mantenere le distanze obbligatorie di un metro l’uno dall’altro. Spesso, quando sono in servizio mi accorgo che la gente che è sopra l’autobus si siede vicina. Abbiamo anche chiesto un intervento di maggiore controllo e la presenza delle forze dell’ordine nella fascia serale dalle 19 alle 23 perché in quella fascia, in cui non dovrebbe esserci nessuno date le restrizioni di restare al proprio domicilio fuori dagli orari di lavoro, sull’autobus salgano diverse persone che sanno che non si paga e non ci sono controlli, spesso senza mascherine e guanti e soprattutto senza una certificazione che giustifichi perché hanno bisogno di spostarsi con il bus“.

Scarsini ha voluto ribadire ancora una volta che le migliorie richieste dagli autisti vanno nel senso di una tutela non solo della categoria di lavoratori ma di tutta la comunità perché i bus, portando in giro le persone possono diventare vettori del contagio. Un piccolo spiraglio di luce è arrivato dal comune di Massa: il vicesindaco Cella si è impegnato a fornire agli autisti di Ctt nord su Massa Carrara le mascherine necessarie per svolgere il servizio in sicurezza.