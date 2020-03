Cronaca



Guanti gettati a terra fuori dai supermercati: inciviltà irresponsabile

lunedì, 30 marzo 2020, 14:27

di vinicia tesconi

E’ sbagliato sempre. Perché i guanti di nylon o gomma non sono biodegradabili e quindi inquinano, perché è vietato gettare rifiuti a terra, perché l’accumulo di questi lungo le strade è un vero insulto al decoro urbano.



E’ ancora più sbagliato adesso perché nel pieno dell’epidemia di coronavirus quei guanti gettati a terra possono essere ulteriori veicoli di contagio. Le informazioni sul covid 19 sono ancora incomplete e, in alcuni casi, confuse, ma, di certo, è stato dimostrato e conseguentemente divulgato che il virus ha una notevole capacità di resistenza sopra determinate superfici. Dalle quattro ore di sopravvivenza e capacità infettiva rilevate sopra superfici di rame – che sono le meno frequenti nel vivere quotidiano – si passa alle già considerevoli 24 ore sopra il cartone, per arrivare alle 48 ore in cui il virus riesce a sopravvivere, diminuendo progressivamente la contagiosità, sopra l’acciaio – cioè sui carrelli dei supermercati, per esempio – per finire alle terribili 72 ore, cioè tre interi giorni, sulla plastica. Quindi anche sui guanti per toccare la verdura e la frutta nei supermercati. Tre giorni di rifiuti potenzialmente contagiosi che si accumulano fuori dai supermercati, dove, nella maggioranza dei casi, le persone sono costrette a fare le code per la spesa. Carrara non è immune da questo bassissimo livello di inciviltà e già moltissime persone hanno segnalato con foto postate sui social la presenza di guanti usati gettati a terra fuori dai supermercati.



L’ultima segnalazione in ordine di tempo è quella fuori dall’Esselunga di Carrara dove il marciapiede che comunemente è usato da tutti è diventato ricettacolo di questi vergognosi atti di maleducazione. Una battuta era solita girare su facebook per ogni sciagurato abuso ambientale degli umani, prima dell’arrivo del coronavirus ed era: “ Meritiamo l’estinzione”. Adesso che è forte il sospetto che qualcuno abbia accolto quella preghiera, sarebbe forse il caso di non dargli più motivo di credere che sia proprio vera.