Il presidente dell’Accademia Antonio Passa risponde all’attacco del coordinatore comunale della Lega Pieruccini

martedì, 17 marzo 2020, 17:59

Ha parlato di attacchi ferocissimi avvenuti in più occasioni e diretti proprio alla sua persona da parte del coordinatore comunale della Lega Nicola Pieruccini e ha anche sottolineato l’inopportunità di tale battaglia nella drammaticità del momento storico che tutto il paese sta vivendo. Questo l’esordio della replica che il presidente dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, Antonio Passa, ha voluto fare alla notizia dell’esposto fatto da Pieruccini nei suoi confronti per la vicenda delle tesi di laurea discusse in comune.

Passa ha ricordato come già Pieruccini avesse, in precedenza tentato di indicare l’Accademia come probabile fonte di contagi da coronavirus a causa della presenza di molti studenti cinesi – tesi che non ha avuto alcun riscontro nella realtà – e ha ribadito, come già aveva fatto il professor Piergiorgio Balocchi presidente della commissione di laurea, la regolarità della sessione d’esame svolta il 7 marzo nella saletta consigliare del comune. A sostegno della necessità di non sospendere quella discussione di tesi, Passa ha ricordato sia che il decreto ministeriale concedeva la possibilità di svolgere tesi ed esami o per via telematica o con le dovute precauzioni imposte dal già vigente decreto restrittivo del governo in tema di prevenzione del contagio, sia adducendo il fatto che si sia trattato di soli quattro studenti per i quali ci sarebbero state gravi ripercussioni economiche per via dei canoni di locazione da loro pagati, con un’eventuale posticipazione.

“L’iniziativa in discorso – ha scritto il presidente Passa -vale a dire lo svolgersi della seduta di diploma finale presso la sede del Comune, è stata avallata dallo scrivente, prima ancora della emanazione del DPCM del 4 marzo 2020, e, precisamente, nei giorni di permanenza presso l'Istituto, quando ha avuto un incontro con il Presidente della Commissione di esame. A seguito di tale riunione, con missiva del 5 marzo 2020, si autorizzava formalmente tale seduta, considerato che, dal combinato disposto dell’ art. 1, comma 1, lettera d) del DPCM 4 marzo 2020, il quale stabilisce che “……è sospesa la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore …comprese quelle di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica”, laddove il termine frequenza ha riguardo ad una attività ripetuta nel tempo mentre la seduta di discussione di diploma finale ha, per sua natura, carattere episodico e dell’art. 2, comma 1 lettera g) dello stesso DPCM che consente lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche (che non sono altro che esami, che, per di più, prevedono una ben più lunga permanenza nello stesso ambiente di una pluralità di candidati) purché siano “adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro”, si desume la possibilità che singoli candidati possano svolgere esami purché siano rispettate le distanze di sicurezza. Ora considerato che nella sala era presente per effettuare l'esame un solo candidato (e non una pluralità), assicurando, altresì, la distanza di un metro, e ritenuto che, come da comunicato stampa del Presidente della Commissione, tutte le misure igieniche sono state rispettate (presenza, ampiamente documentata, di disinfettanti idonei) non si vede quale violazione delle disposizioni di legge sia stata perpetrata.”. Passa ha parlato anche di un intento persecutorio da parte di Pieruccini nei confronti dell’Accademia espresso con accuse, a suo dire, contrastanti: da un lato di aver violato il decreto sulle misure di sicurezza, dall’altro di non aver reso valido l’esame non avendo fatto entrare sufficienti testimoni. Passa ha anche ricordato l’importanza per gli studenti di laurearsi con l’insegnante del loro corso, che, proprio per un’informazione fornita da lui stesso per motivi di salute non avrebbe potuto essere presente nelle sessioni posticipate. “A quest’ultimo riguardo due parole pietose sull’ultima invettiva del Pieruccini, relativamente ad una segnalazione al Ministero circa lapresunta violazione della privacy fatta dal sottoscritto. – ha aggiunto Passa - Occorre innanzitutto ricordare allo stesso di non peccare di megalomania: la violazione del diritto alla privacy, può, infatti, essere fatta valere solo dall’interessato, non certo dall’accanito esponente della Lega. Per giunta l’interessato, giunti a questo punto, potrà agire proprio contro il Pieruccini che, pur di portare l’Accademia al centro di mille pettegolezzi, non si fa scrupolo di agire da megafono per mplificare una situazione cui lo scrivente aveva fatto cenno unicamente per sottolineare il carattere, anche umano, di un avvenimento, già di per sé, eccezionale. In conclusione, sembra allo scrivente che proprio il Pieruccini stia perpetrando un reato, quello della diffamazione a mezzo stampa, per il quale non si esclude di adire le vie legali. Pertanto continui pure in questa sua efferata campagna elettorale; non offrirà che altre frecce all’arco di una querela, oppure, e questa sarebbe la soluzione che preferirei, prima di lanciarsi in queste sorde invettive, aprisse un dialogo con i rappresentanti dell’Accademia per confrontarsi, spiegare, concordare iniziative costruttive e non distruttive. Signor Pieruccini, mi rivolgo direttamente a Lei, di questi tempi, la invitiamo ad “aprire il suo balcone”, la voce dell'Accademia probabilmente le apparirà sempre stonata, ma sempre meglio che steccare, malamente, da soli.”.

Sulle note stonate della mancanza di risposta al perché la discussione delle tesi di laurea non si sia svolta nella sua sede naturale, cioè l’Accademia, e al perché il sito dell’istituto non abbia dato alcuna notizia né della sessione straordinaria né del cambio di sede, tuttavia anche il presidente Passa non ha potuto evitare la stecca.