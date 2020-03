Cronaca



Il professor Balocchi conferma la regolarità degli esami di laurea svolti in comune

mercoledì, 11 marzo 2020, 13:55

di vinicia tesconi

Aveva il ruolo di presidente della Commissione di Tesi della Scuola di Scenografia grazie alla delega firmata a suo nome dal presidente dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, Antonio Passa e ha voluto confermare pubblicamente il regolare svolgimento della sessione di laurea in relazione alla seduta che si è svolta all’interno del comune di Carrara sabato 7 marzo.

A parlare è il professor Piergiorgio Balocchi, docente di scultura presso l’Accademia carrarese e l’intento, con ogni probabilità, è quello di mettere a tacere le molte polemiche sorte sulla scelta e l’opportunità di svolgere la sessione di laurea all’interno della casa comunale e non in Accademia. Balocchi ha relazionato puntualmente lo svolgimento della sessione di tesi: la discussione si è svolta dalle 9,30 alle 13 del 7 marzo; la sala è stata visionata e sia in quella occasione che nella mattina delle tesi, secondo le richieste del sindaco e sono state prese le precauzioni del caso, disinfettando la sala stessa e fornendola di erogatori di amuchina per il lavaggio delle mani, posizionati sul tavolo della discussione delle tesi unitamente a guanti e mascherine; fuori della sala vi erano ulteriori prodotti per la disinfezione forniti dal comune e portati dall’Accademia, quali alcol, guanti e salviette. Una relazione puntuale e precisa che ha confermato la presenza di sei docenti, compreso lo stesso Balocchi e di un laureando per volta: quindi di un numero sempre regolare, secondo le disposizioni governative, rispetto alle dimensioni della sala. Balocchi ha anche aggiunto che nei soli due casi di due parenti dei laureandi entrati ad assistere agli esami, uno degli insegnanti è uscito per mantenere sempre il numero corretto dei presenti.

“Lo scrivente dichiara dunque che la Sessione di Tesi si è svolta in modo regolare e secondo tutte le direttive ricevute dal Miur, dal governo, dal comune e dalla Accademia. – ha scritto il professor Balocchi che ha aggiunto - Si precisa inoltre che i professori della Commissione e gli studenti

laureandi che lo scrivente ha sentito personalmente, hanno tutti concordato nel confermare l'assoluta mancanza di affollamento dentro la Sala Commissioni e nel corridoio adiacente alla Sala posta al primo

piano e chiusa al pubblico.”. Balocchi, con il conforto di docenti e studenti presenti sabato scorso ha poi affermato che: “Il numero delle persone presenti è certamente salito nel corridoio,e mai nella Sala con

l'arrivo di persone estranee, ed a causa del loro parlare a voce troppo alta la Commissione si è trovata costretta più volte ad interrompere la discussione in corso invitando gli esterni ad abbassare i toni e far

silenzio. Inoltre si precisa che nel parcheggio antistante l'ingresso del comune erano presenti anche i partecipanti ad un matrimonio.”. Infine è arrivata la condanna a chi, secondo quanto ha scritto il professor Balocchi, sarebbe responsabile di aver disturbato il normale svolgimento della discussione delle tesi: “Questa è la descrizione della regolarità dello svolgimento degli esami di tesi. Inoltre la Commissione esprime all’unanimità il dissenso per il comportamento di chi ha cercato di disturbare la procedura. Per

fortuna la presenza del vice sindaco e del sindaco ha riportato la calma e pertanto gli esami hanno potuto aver luogo in un clima proficuo e pacifico. Si ringrazia ancora una volta la disponibilità del sindaco e

del comune di Carrara. Si precisa infine che questo testo è condiviso dai signori professori della Commissione.”. Il professor Balocchi ha poi citato la nota del Miur che consente lo svolgimento delle tesi di laurea: “Concludendo si fa riferimento alla nota del Miur del 5 marzo 2020 con le ulteriori misure in materia varate dal Governo con il d.P.C.M. del 4 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020. art.2) gli esami di profitto, nonché le sedute di laurea, potranno essere svolti o ricorrendo alle modalità a distanza (nel qual caso dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la

prescritta pubblicità) o adottando le precauzioni di natura igienico sanitaria ed organizzative indicate dallo stesso dpcm all’art. 2, co.1, lett. g), ed osservate le indicazioni della direttiva n. 1/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, con particolare riferimento al punto n. 7, concernente anche le procedure concorsuali, che possono essere anch'esse svolte secondo le riferite modalità.”.

Tutto regolare, insomma. Ma al quesito fondamentale: perché gli esami non si sono svolti all’interno dell’Accademia non ha ancora risposto nessuno.