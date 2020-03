Cronaca



Il tricolore e le luci di Nausicaa "accendono" il monumento di Nardo Dunchi

domenica, 29 marzo 2020, 17:57

Un messaggio di speranza per tutti i cittadini di Carrara: da poche ore il servizio Miec di Nausicaa Spa ha "vestito" col tricolore il monumento realizzato da Nardo Dunchi che svetta sulla rotatoria di Turigliano tra viale XX Settembre e la statale Aurelia. Un fascio di luci verdi e rosse si alternano sul bianco della statua marmorea, formando così la bandiera italiana.

«Si tratta di un messaggio di speranza per tutti i carraresi e gli italiani distanti ma uniti in questa lotta a questo nemico invisibile – commenta il presidente Luca Cimino – e un messaggio di ringraziamento a tutti i cittadini che scelgono di stare ogni giorno in prima linea. Ce la faremo!».

Il video di questa iniziativa è stato pubblicato sui social della multiservizi del Comune di Carrara e sul canale YouTube "Nausicaa TV" al seguente indirizzo: https://youtu.be/WpsPytb8PYI