“Le donne cuciono la pace”: ultimo appuntamento con la coperta della pace il 6 marzo

martedì, 3 marzo 2020, 22:05

di vinicia tesconi

L’impresa è partita il 10 aprile di un anno fa e poi ha ripreso il suo cammino in questi giorni. Dopo gli appuntamenti del primo e del 3 marzo, la Coperta della pace sta per essere ultimata. Il 6 marzo, alle 15,30 è previsto l’ultimo degli incontri presso Sarti in ArteTre, in piazza della Conca, nel quale, chi lo vorrà potrà contribuire alla realizzazione della simbolica coperta.

La richiesta è quella di presentarsi con un gomitolo di lana e un uncinetto numero 3,5. Le prime coperte saranno esposte l’8 marzo nelle vetrine di Sartin Arte. Ricordiamo che il progetto della “Coperta della pace”, ideato dalle concittadine Patrizia Fazzi e Angela Maria Fruzzetti, è stato adottato dall’Accademia apuana della pace, con il suo referente Luca Marzario.

Molte sono le persone interessate e che hanno realizzato la mattonelle di lana colorata della misura 50 per 50. Si tratta di una coperta speciale, simbolica, per sensibilizzare la società all’importanza dei valori della pace e della giustizia sociale, contro le guerre, le violenze, la fame, la rassegnazione, l’abbandono, l’indifferenza, l’invidia e tutto ciò che avvelena il vivere quotidiano; soprattutto una coperta per non dimenticare gli eccidi nazifascisti che nella lunga estate del 1944 insanguinarono la nostra terra.

La coperta della pace, in questo percorso, ha toccato alcune delle commemorazione dei vari eccidi tra cui Forno, Guadine, Vinca, Fosse del Frigido, Bergiola Foscalina e culminerà il 10 aprile 2020 con una grande manifestazione nel 75° della liberazione di Massa, colorando tutta piazza Aranci con i fili dell’arcobaleno.