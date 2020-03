Cronaca



Magliette e gadget col marchio “Coronavirus” per sostenere la ricerca: l’idea promozionale di un nuovo ristorante orientale

venerdì, 6 marzo 2020, 15:24

di vinicia tesconi

Il marchio è “ Coronavirus” ma lo scopo è aiutare la ricerca di terapie e di vaccini. Sarà su magliette e gadget che verranno distribuiti dal nuovo ristorante cinese della catena Sushiko che aprirà i battenti a Marina di Carrara a partire dalla fine di maggio.



“Si è registrato un forte calo nelle nostre attività quando la Cina ha fatto parlare di sé per il contagio da Coronavirus – ha spiegato Cristian Lin, imprenditore di origini orientali nato in Italia, amministratore unico della Gi Group Italia, vero e proprio impero imprenditoriale formato da 60 ristoranti sparsi nel nostro Paese, tra cui l’ex Modo a Marina di Massa, adesso Sushiko. La catena Sushiko è associata a Confimpresa Massa Carrara e quindi molto vicina al presidente, Daniele Tarantino.



La crisi di queste attività in questo momento si fa sentire: “Il calo più importante lo abbiamo sentito quando a Roma ci sono stati due cinesi contagiati – ha continuato Cristian Lin - . Un calo fortissimo e da lì abbiamo voluto fare qualcosa per reagire a questo virus, capire come aiutare l’Italia per un’eventuale prevenzione. Visto che dovevo fare attività di donazione coinvolgere gli imprenditori e i tanti locali affiliati ma anche diretti, sarebbe stato molto difficile. Abbiamo due marchi: Manji per la cucina cinese e Sushiko per la cucina giapponese. Allora ho pensato di registrare un marchio nuovo, il Coronavirus, per unire tutti i nostri locali e realizzare il progetto di solidarietà in favore del popolo italiano. Entro aprile faremo magliette e gadget Coronavirus, vendendole tramite i nostri canali per raccogliere fondi e donare tutto all’Istituto Spallanzani di Roma o al Ministero della Salute”.



Il marchio è stato registrato e il giovane imprenditore è fiducioso: “Realizzeremo molti gadget da vendere per poter donare soldi a chi è in prima linea per combattere questo virus – ha spiegato Lin - Venderemo nei locali di Massa e nel Sushiko a Marina di Massa, in attesa della prossima apertura a Carrara, sempre di un ristorante Sushiko. All’inizio provvederemo alla distribuzione di magliette e gadget tramite i nostri canali , sperando che il marchio piaccia e possa essere venduto anche in locali che non siano della nostra catena: l’obiettivo è la beneficenza e soprattutto sconfiggere questo Coronavirus.”.