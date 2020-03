Cronaca



Multati due fuggiaschi di Parma a passeggio per il centro di Massa

mercoledì, 11 marzo 2020, 09:24

di vinicia tesconi

Non solo hanno violato le disposizioni del governo che già da venerdì scorso avevano incluso Parma, la città in cui risiedono, tra le zone rosse da cui era vietato uscire, se non per comprovate ragioni di necessità, ma, una volta raggiunta la casa al mare sulla costa apuana, ovviamente senza autosegnalarsi a nessuno, se ne sono andati anche a passeggio per il centro di Massa, cosa che da ieri è sostanzialmente proibita anche agli stessi residenti. E così l'ennesima coppia di "turisti" in quarantena vista mare è stata beccata, ieri pomeriggio, dalla polizia municipale e multata mentre passeggiava nei pressi del tribunale. Duecentosei euro di multa, la segnalazione e, probabilmente da oggi, dopo il provvedimento emesso nella serata di ieri dal governatore della Toscana Enrico Rossi, anche il rientro forzato nel loro comune di residenza.