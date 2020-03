Cronaca



Nasce la sezione carrarese dell'associazione Italia-Israele

giovedì, 12 marzo 2020, 13:57

L'associazione Apuana Italia-Israele Massa Carrara si arricchisce di nuove e preziose collaborazioni e diventa più grande. E' infatti nata la sezione di Carrara, che può già contare su personalità di altissimo profilo come Simone Caffaz, scrittore, giornalista e imprenditore apuano nonché esperto di storia locale, Chicca Scarabello, già presidente nazionale delle federazioni Italia-Israele, e Giuliano Angellotti, imprenditore e già vice-presidente della Associazione Italia-Israele di Massa Carrara fondata dal compianto e mai dimenticato avvocato Umberto Martini. La sezione di Carrara sarà coordinata da Silvia Dell'Amico, 57enne apuana "doc" da sempre vicina ad Israele ed al popolo ebraico. Silvia Dell'amico è un volto molto noto in città, imprenditrice, laureata in Giurisprudenza e con un master di secondo livello in economia aziendale.

Per info e iscrizioni, scrivere a: assapuanaitaliaisraele@gmail.com