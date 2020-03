Cronaca



Nausicaa consegna i farmaci a domicilio

giovedì, 12 marzo 2020, 19:20

«Nel momento del bisogno, le farmacie comunali di Nausicaa Spa non abbandonano i cittadini di Carrara». Sono le parole del presidente della multiservizi Luca Cimino che annuncia un nuovo servizio di consegna farmaci a domicilio, messo in campo per dare efficacia alle richieste del governo per evitare gli spostamenti e arginare l'emergenza coronavirus.

Grazie a un accordo tra Assofarm e Croce Rossa Italiana - Italian Red Cross, infatti, sarà attivo il servizio per tutte le persone impossibilitate a recarsi in farmacia inclusi i soggetti positivi al coronavirus o in quarantena, i non autosufficienti, quelli con sintomatologia da infezione respiratoria o febbre (maggiore di 37,5°) e comunque tutti i cittadini al di sopra dei 65 anni di età.

Per usufruire del servizio è necessario telefonare al numero verde 800 06 5510 e il personale di Cri in divisa si presenterà per ritirare la ricetta (o la nota di acquisto farmaco) e recarsi per voi presso la più vicina farmacia comunale. Questa iniziativa resterà attiva fino al 3 aprile o fino alla data indicata da ulteriori decreti del governo che limitino lo spostamento delle persone.

«Il mio ringraziamento più sentito – conclude Cimino – va ad Assofarm, a Croce Rossa e ai nostri operatori che ci stanno aiutando per fornire un servizio essenziale a chi è impossibilitato a recarsi in farmacia in questo momento davvero difficile».