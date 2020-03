Cronaca



Paesi a monte di Carrara mèta ideale per… sfuggire al decreto ministeriale che impone di stare in casa

martedì, 17 marzo 2020, 23:55

di vinicia tesconi

I paesini arroccati sulle colline che circondano il centro di Carrara, molto belli per la posizione panoramica e per le caratteristiche di borghi molto antichi, hanno un numero abbastanza limitato di residenti, tale da far sì che la vecchia tradizione del conoscersi un po’ tutti riesca ancora a sopravvivere e che, soprattutto, permetta di individuare facilmente se lungo le viuzze del paese stiano circolando persone non residenti.

Nei tempi alterni di solidarietà e sospetto dell’emergenza sanitaria del coronavirus, a fronte del pesante provvedimento della limitazione della circolazione della gente ai soli casi di estrema necessità, è inevitabile che il transito consistente e continuo di “foresti” rispetto ai residenti del paese venga notato e, di conseguenza, segnalato anche con un discreto sentimento di rabbia ed apprensione.

E’ quanto accade in questi giorni, ad esempio a Sorgnano, paese della cintura collinare carrarese, dal quale dipartono alcuni percorsi che attraverso i boschi arrivano ai paesi di Noceto e di Gragnana, dove i residenti hanno dovuto constatare la presenza di molti cittadini venuti dal “piano”, mai visti prima in paese, a passeggiare lungo le strade e verso i sentieri nei boschi, spesso in gruppi tutt’altro che distanziati di un metro.

Insomma, i paesi a monte, dove, secondo i trasgressori del decreto è più difficile incontrare un vigile urbano o una pattuglia di polizia che chieda la certificazione della necessità della presenza in quel luogo, sono diventati la meta preferita dei soliti incoscienti indisciplinati che sembrano incapaci di attenersi a regole necessarie per la salute di tutti.

Alcuni residenti di Sorgano hanno quindi fatto le loro rimostranze ricordando come tutti i residenti stiano cercando di attenersi al decreto del governo, evitando anche di scendere in città per affollare i supermercati e scegliendo piuttosto di approvvigionarsi al locale negozio di alimentari e di essere giustamente preoccupati per l’arrivo, non giustificato e non legale, di insofferenti alle regole dell’emergenza attuale.

Il rischio del contagio, purtroppo, è sempre molto alto e anche un semplice gruppo di passanti è in grado di infettare qualche residente incontrato lungo le passeggiate “rubate”. L’ennesimo esempio di mancanza di senso civico di alcuni cittadini apre nuovi ambiti di controllo per le forze dell’ordine che, con grande impegno e rischio, stanno cercando di verificare che l’indicazione di restare nelle proprie abitazioni sia osservata da tutti.