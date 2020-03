Cronaca



Potrebbe esser peggio: potrebbe piovere. Anzi nevicare…

mercoledì, 25 marzo 2020, 12:32

di vinicia tesconi

Trecentodiciotto persone contagiate, trentacinque decedute, ospedali di Pontremoli, Fivizzano e Delle Apuane al limite della loro capienza. Questa l’istantanea dell’epidemia da coronavirus nella provincia di Massa Carrara sulla quale, da stamani, è comparsa anche un po’ di neve, tipo quegli effetti contenuti nelle dotazioni di fotoritocco di tutti i telefoni cellulari, solo che qui è vera e il 3D ha portato vento gelido e temperature invernali nel mezzo della più tribolata primavera dell’intero paese, da decenni.

Piccoli fiocchi di neve sono caduti sulle montagne e le colline che circondano Carrara: imbiancata la Maestà sopra Castelpoggio; qualche fiocco avvistato fino nei paesi più vicini alla città come Sorgnano. Stessa situazioni in diversi comuni della Lunigiana, la parte più colpita dalla diffusione del contagio. Nevischio anche sulle alture intorno a Massa.

Di buono, si fa per dire, c’è che il vento fortissimo che sferza tutta la punta settentrionale della Toscana, sicuramente impedirà a quei pochissimi rimasti con ancora voglia di uscire, di farlo, segnando un punto più sul tabellone di chi combatte il contagio. Ma il nevischio e il freddo improvviso, sicuramente più intensi nei molti comuni in montagna e in collina, ha già creato molti altri problemi ai cittadini in aggiunta a quelli che il momento storico chiede di affrontare. In molti residenti nelle zone montane hanno segnalato la difficoltà, connessa con l’impossibilità di uscire dal proprio comune di residenza, di approvvigionarsi di legna da ardere per i caminetti, tornati di nuovo fondamentali per il riscaldamento a causa dell’abbassamento delle temperature. Per coloro che, invece, devono continuare a lavorare e quindi a uscire di casa – medici, infermieri, dipendenti di supermercati e di aziende che forniscono mezzi necessari alla sopravvivenza – si profila il rischio di prendersi infreddature e influenze che potrebbero confondere ancor di più l’ingarbugliato quadro dell’epidemia in corso.

Le previsioni, per fortuna, parlano di un peggioramento temporaneo delle condizioni atmosferiche che dovrebbe risolversi in pochi giorni. Ma mentre, complice il delirio da overdose di tempo libero, ci si aspetta anche piogge di rane e invasioni di locuste, si assiste a questo inasprimento del meteo che sta colpendo tutta l’Italia devastata da covid 19, viene davvero da domandarsi se non ci sia una regia remota e sovraumana con un sadico senso dell’umorismo.

“Potrebbe andar peggio?” chiede Mel Brooks a Marty Feldman in Frankestein Junior: “ Potrebbe piovere” risponde Feldman e scroscia il diluvio. La somma di sventure genera un sorriso, anche nella disperazione. Per fortuna.