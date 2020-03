Cronaca



Precipita in Francia su un Piper rubato: è giallo sulla morte di un diciannovenne massese

domenica, 1 marzo 2020, 12:28

di vinicia tesconi

L’incidente si è verificato il 26 febbraio a Corneilla-del-Vercol in Francia ma la mancanza di documenti non ha permesso alla polizia di francese di identificare subito la vittima. Il riconoscimento è avvenuto solo ieri sera grazie alle indagini sugli effetti personali ritrovati che hanno portato gli inquirenti a indicare il nome di un giovane di 19 anni, residente a Massa.

Il ragazzo e la sua famiglia sono di origine straniera ma da oltre dieci anni vivono a Massa ed hanno la cittadinanza italiana. Il ragazzo era solo a bordo del piccolo velivolo Piper PA AA/180 che è risultato rubato da una scuola di volo francese. A provocare l’incidente, dopo quattro ore di volo radente è stato l’esaurimento del carburante. Al momento, in Francia sono attesi i genitori del ragazzo per il riconoscimento ufficiale. Nessuno, in questi giorni, ha segnalato la scomparsa del giovane alle autorità locali inoltre il ragazzo non aveva profili social attivi tali da poter far impesierire qualcuno per il suo silenzio.

Foto The Indipendent