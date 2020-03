Cronaca



Raccolta di generi di prima necessità per famiglie indigenti: l’iniziativa di un gruppo di cittadini guidati da Gianni Musetti

domenica, 29 marzo 2020, 14:54

La riflessione di Gianni Musetti di Forza Italia parte da una critica dura nei confronti dell’amministrazione carrarese: “Il comune non ha fatto nulla per chi non ha i soldi per fare la spesa.” E su questa riflessione ha trovato fondamento la decisione maturata dallo stesso Musetti e da un gruppo di commercianti carraresi di avviare una raccolta di generi alimentari per dare un aiuto concreto alle famiglie che sono in grave difficoltà a causa dell’epidemia da coronavirus. “Stiamo raccogliendo generi di prima necessità per aiutare chi è in difficoltà e ci stiamo organizzando per consegnarli direttamente alle famiglie o alla Protezione Civile e ad enti ad essa collegati. – ha spiegato Musetti - Il comportamento della nostra amministrazione, che finanzia con i nostri mezzi molte organizzazioni, molto spesso politicizzate, appare essere di puro disinteresse nei confronti di chi, nel silenzio più totale, sta affrontando questo periodo, senza le risorse necessarie. Ci sono centinaia di concittadini che non hanno letteralmente i soldi per fare la spesa, ma non c'è stata neppure una iniziativa del comune per censire, oltre che per aiutare, questi sfortunati nostri vicini di casa.”. Musetti non ha esitato ad esternare assai poca fiducia anche nei provvedimenti promessi dal governo: “ Non basterà la ridicola iniziativa del governo, che con pochi milioni di euro, pensa di aiutare i comuni a gestire questo problema su milioni di italiani. Nonostante i grandi annunci del presidente Conte, con 400 milioni appena, i comuni dovranno intervenire di tasca propria, se non vogliono macchiarsi del crimine di lasciare solo qualcuno in questo storico momento.”. La situazione di Carrara, secondo Musetti, avrebbe già un pregresso di difficoltà e per questo motivo l’amministrazione avrebbe dovuto aprire un numero verde e stanziare risorse per soccorrere le famiglie in difficoltà, cosa che, tuttavia, non è stata fatta né pare interessare agli amministratori.

“ Nell’ attesa che scatti questo interesse - ha continuato Musetti - noi ci stiamo mobilitando da giorni e abbiamo chiesto anche l'autorizzazione a consegnare in proprio le spese alimentari a chi ne ha bisogno, sperando di non essere più necessari appena suonerà la sveglia alle istituzioni preposte. In primis il nostro comune. I conti con questa amministrazione colma di disattenzioni sociali li faremo a fine emergenza: la cittadinanza di qualsiasi colore politico sia, sappia che noi ci siamo e li aiuteremo con i nostri mezzi in tutti i modi e nei limiti delle risorse private.”

Per chi ne avesse bisogno può fare richiesta della spesa sociale ai seguenti contatti: giannimusetti@gmail.com

emergenzacarraracovid@gmail.com o al numero di telefono (solo whatsapp) 3701501120