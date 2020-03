Raccolta fondi di Italia Viva Massa Carrara per ospedale Delle Apuane: già consegnate 120 tute per i sanitari

Altri articoli in Cronaca

sabato, 14 marzo 2020, 20:12

Il più alto incremento di contagiati nell'area vasta dell’Azienda USL Toscana nord ovest anche se, fortunatamente, nessun decesso

sabato, 14 marzo 2020, 18:39

Ad oggi sono complessivamente 630 i tamponi risultati positivi e sono in tutto 160 i nuovi casi positivi al test per il Coronavirus in Toscana rispetto al monitoraggio di ieri, venerdì 13 marzo. Sono emersi dalle analisi condotte nei laboratori di virologia dell'Azienda ospedaliero universitaria di Careggi (53), in quella...

sabato, 14 marzo 2020, 17:00

In questi giorni di allarme fra la popolazione per la diffusione del Corona-virus, tutti i carabinieri in servizio presso le stazioni dell’Arma presenti su tutto il territorio provinciale stanno esprimendo il massimo sforzo per assolvere, oltre che agli ordinari compiti di controllo del territorio, alle segnalazioni ed alle richieste di...

sabato, 14 marzo 2020, 16:22

"I medici del 118 sono la ” testa d’ariete” nella lotta contro il coronavirus, sono tutelati in modo appropriato?" Così scrive la segreteria provinciale UGL Sanità Massa Carrara a Maria Letizia Casani, direttore generale Asl Nord Ovest

sabato, 14 marzo 2020, 14:28

L'iniziativa della Cooperativa sociale Serinper sulla piattaforma GoFundMe: "Sono macchinari essenziali nelle terapie intensive per superare le criticità polmonari provocate dal virus. Ogni piccolo aiuto può salvare una vita. Abbiamo trovato un'azienda che può consegnarli velocemente"

sabato, 14 marzo 2020, 14:04

Il 9 marzo sono state emanate le misure stringenti che gli italiani devono seguire per il contenimento del virus: un numero limitato di persone nelle attività commerciali, mantenere la distanza di almeno un metro gli uni dagli altri e obbligo di possesso del modulo di autodichiarazione per gli spostamenti