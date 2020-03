Cronaca



Rotary Club 'Carrara e Massa': donato ecografo polmonare all'Ospedale Apuano

domenica, 29 marzo 2020, 16:36

Associazionismo di Servizio in azione. Dopo l'acquisto di 1.000 mascherine FFP2 destinate alla Sanità locale, il Rotary Club 'Carrara e Massa' continua a dare il prioprio contributo per fronteggiare l'emergenza Coronavirus con uno strumento preziosissimo, che sarà consegnato nei prossimi giorni all'Ospedale Apuano. Si tratta di un ecografo polmonare, "uno strumento – come ci spiega il Presidente del Rotary, l'Avv. Matteo Bertucci – all'avanguardia nell'eseguire diagnosi immediate. Il Mindray TE7ACE Premium Performance è dotato di un sistema ad ultrasuoni, touch-screen, che rende immagini ad elevatissima qualità che consentono decisioni rapide ed efficaci da parte del clinico. Servono poco più di 10 secondi per metterlo in funzione e 3 secondi dallo stand by. L'ecografo è trasportabile e perciò è sempre pronto all'uso laddove necessario, e si utilizza anche con i guanti.". Un aiuto utile ai nostri medici, che arriva veloce in questo brutto momento.