"Servono camici e mascherine per il reparto rianimazione del Delle Apuane": l'appello di un'infermiera per fare donazioni

martedì, 10 marzo 2020, 23:08

di vinicia tesconi

Turni massacranti senza soluzione di continuità ma con l'obbligo di cambiare la dotazione vestiaria adeguata alla rianimazione ogni volta che si esce dalla sala, per cercare di proteggersi da un contagio spietato e ancora in crescita vertiginosa. Questa è la vita che stanno facendo tutti gli operatori sanitari delle sale rianimazione di tutta Italia, nell'occhio del ciclone coronavirus. Questo è quello che fanno anche gli addetti, medici e infermieri, alla rianimazione dell'ospedale delle Apuane, dove però cominciano a mancare i supporti di base come i camici e le mascherine usa e getta necessari per la rianimazione e il contatto coi contagiati.



Se confortano a livello nazionale le notizie di donazioni molto importanti fatte ai principali ospedali italiani da parte di cantanti, calciatori, stilisti e imprenditori, sconcerta sapere che negli ospedali di provincia che pure affrontano la stessa lotta con lo stesso impegno e dedizione del personale dei grandi nosocomi, gli operatori sanitari siano costretti a rivolgere un appello per chiedere piccoli contributi per comprare elementi di base come camici e mascherine. Ma tant'è, e stasera su Facebook è comparso l'appello di un'infermiera del reparto terapia intensiva del Delle Apuane che chiedeva aiuto a tutti i cittadini: "Sono un'infermiera della terapia intensiva del NOA, noi a casa non possiamo stare, abbiamo scelto questa professione con consapevolezza sapendo a cosa andavamo incontro e che in momenti particolari come questi invece di farci in due come al solito ci tocca farci in quattro, ma per prestare la nostra assistenza al meglio ci servono i dispositivi di protezione individuale idonei come mascherine e camici che con l'avanzare dei giorni stanno scarseggiando. Ed è per questo che come personale chiediamo un piccolo contributo per svolgere il nostro lavoro al meglio, non siamo un grande ospedale a noi i Vip non ci pensano. Grazie a chi ci penserà. "



Un coro di grazie nei commenti e un impegno dichiarato da tutti a rispondere all'appello è stato il tenore dei commenti in risposta tra i quali non sono mancati accenni non poco celati ai grandi vip locali che, già in altre occasioni hanno dimostrato di avere a cuore la loro città d'origine.Per chi vuole dare una mano il link per effettuare la donazione è https://www.gofundme.com/f/coronavirus-noa-massa-carrara?utm_source=whatsApp&utm_medium=social&utm_campaign=m_pd+share-sheet