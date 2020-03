Cronaca



Sindrome di Down, da Nausicaa il cartone che la spiega ai più piccoli

domenica, 22 marzo 2020, 15:04

Il 21 marzo è la Giornata Mondiale della Sindrome di Down e il team di educatori di "The Different Project" di Nausicaa Spa ha pensato e realizzato un breve cartone animato in cui i protagonisti cercano di raccontare ai più piccoli che cos'è la sindrome di down e come, a volte, gli adulti avrebbero bisogno dei "poteri" di un bambino per vedere la semplicità delle cose. Il video è stato diffuso sui social e sul canale YouTube della multiservizi al seguente indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=gEnD6uLBpYQ.