Tamponi insufficienti e centellinati: i dati reali del contagio potrebbero essere molto più grandi

venerdì, 13 marzo 2020, 22:05

di vinicia tesconi

Il decalogo di ciò che dobbiamo fare se ci scopriamo sintomi riconducibili a Covid 19 lo abbiamo più o meno imparato a memoria tutti quanti. Da giorni girano volantini, manifesti, articoli che lo riportano. Ogni spot pubblicitario in tutte le televisioni è introdotto dal riepilogo delle norme per prevenire il contagio e tutti i canali social sono diventati un ripetitore infinito dello stesso messaggio.

Considerando anche la solita quota di menefreghisti o di caduti dal pero, si può dire che la stragrande maggioranza degli italiani conosce, e quindi si aspetta, un preciso protocollo nel momento in cui, malauguratamente dovesse sospettare di essere stata contagiata.

Le indicazioni cruciali, oltre al lavaggio compulsivo delle mani, sono quelle relative alla richiesta di intervento: con sintomi quale febbre persistente, tosse e difficoltà respiratoria non recarsi al Pronto Soccorso o in un qualsiasi ambulatorio medico ma chiamare i numeri appositi indicati dalla Asl della regione in cui si risiede. Un sistema che dovrebbe permettere un controllo molto esteso della diffusione della malattia e soprattutto del suo andamento.

Un sistema che si fonda su assunti perfetti che non hanno, però, sempre lo stesso riscontro nell’impatto con la realtà forsennata e dissestata dell’emergenza effettiva. Quindi accade che si possa chiamare il 112 in preda a una crisi respiratoria a seguito di tre giorni di febbre e tosse, che si venga portati in ospedale per i doverosi controlli e che non si venga sottoposti a tampone per coronavirus, che dovrebbe essere obbligatorio.

Basta segnalare un minimo segno di banale miglioramento nello stato di salute: una febbre scesa di qualche tacca, una leggera diminuzione degli attacchi di tosse, una radiografia che non evidenzia ancora addensamenti polmonari e immediatamente la diagnosi esclude il coronavirus e rende superfluo il tampone. Accade, come è accaduto più volte, che si sia rimandati a casa con la diagnosi di normale influenza, senza che vi sia alcuna comprovata certezza ad escludere il coronavirus.

Succede sempre più spesso, a quanto pare, perché i tamponi non sono sufficienti e la prima selezione – di quella tanto temuta per salvaguardare chi ha più chances di sopravvivere - devono farla gli operatori del triage e valutare quali casi necessitino maggiormente di una verifica certa relativa al contagio. Tutte le piattaforme social sono invase da audio e video di sedicenti o reali medici e infermieri che descrivono situazioni angoscianti, la cui veridicità, al netto dell’esplosione irresponsabile e scellerata delle fake news, spesso è reale. In molti di questi messaggi si parla di mancanza di tamponi e di centinaia di persone, probabilmente contagiate ma rimandate a casa inconsapevoli e libere di contagiare altri.

La notizia apre un vuoto sotto il già incerto terreno in cui tutti stiamo cercando di barcamenarci. Ci dicono che le epidemie devono essere esaminate e valutate attraverso i dati e ogni giorno ci sottoponiamo al macabro rito della conta dei morti e dei contagiati cercando di trovare spiragli anche in un’unità in meno o lodando la progressione a zero di alcune zone.

E tiriamo un sospiro di sollievo nel fare la percentuale tra contagi e test negativi o contagi e popolazione totale, credendo fermamente nell’esattezza delle scienze matematiche. Ma poi basta un dato, banale, miseramente umano e doverosamente oscurato come il fatto che i tamponi a disposizione dei sanitari sono troppo pochi e devono essere centellinati che tutta la costruzione di mattoni cementati sulle paure crolla inesorabilmente.

E quella montagna di dati su cui si arrovellano scienziati e ministri e sulla cui base si è deciso il destino della nazione, finiscono per essere sparati in aria come coriandoli da un tubo con detonatore a scoppio. E come quelli, dopo l’illusione di chiarezza che dura un secondo, ricadono a terra a lordare il percorso che ancora dobbiamo fare.