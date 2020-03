Cronaca



Tesi Accademia discusse in comune: caos a Carrara

sabato, 7 marzo 2020, 10:19

di vinicia tesconi

Stamani è in corso la discussione di quattro tesi di studenti dell'Accademia di Belle Arti di Carrara. Nonostante la chiusura degli atenei e i divieti di assemblamento, nella saletta del comune di Carrara e nell'atrio antistante si sono raggruppate molte persone fra laureandi e parenti e amici degli stessi.



A denunciare la situazione è stato Nicola Pieruccini, coordinatore comunale della Lega che ha richiesto l'intervento della polizia. All'interno del comune c'erano il vicesindaco Martinelli - che alle nostre domande ha voltato le spalle e se ne è andato - e il direttore dell'Accademia Luciano Massari, il quale ci ha spiegato che la discussione delle tesi non è stata sospesa dal ministero.



Il sindaco Francesco De Pasquale, sopraggiunto dopo poco, ha spiegato di aver accolto la richiesta della sala da parte dell'Accademia con l'accordo di contenere gli accessi e di rispettare le misure indicate dal governo per la prevenzione dei contagi. Tuttavia nessuno ha spiegato perché la discussione della tesi non sia avvenuta per via telematica come sta succedendo in tanti atenei italiani e neppure perché, per svolgere questa lecita operazione, non sia stato usato un locale della stessa Accademia.



Notizia in aggiornamento