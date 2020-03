Cronaca



Tesi dell’Accademia discusse in comune: per il presidente Passa è tutto regolare

sabato, 7 marzo 2020, 17:32

di vinicia tesconi

Non solo le discussioni delle tesi, ma anche le attività didattiche potranno continuare, con modalità che tengano conto delle prescrizioni del governo per combattere la diffusione del contagio da Coronavirus - cioè a distanza -secondo quanto espresso nel decreto aggiuntivo del ministero dell’istruzione. A dirlo è il presidente dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, Antonio Passa, che stamani abbiamo raggiunto al telefono per avere chiarimenti sulla decisione di svolgere alcune sessioni di laurea all’interno della saletta consiliare del comune di Carrara. “I nostri insegnanti stanno esaminando la possibilità di fare lezioni per via telematica – ha spiegato il presidente Passa – quindi l’attività didattica non è interrotta. Il decreto ministeriale dice che si possono sostenere anche gli esami di laurea sia online sia dal vivo purché in condizioni che rispettino le norme di prevenzione. Ho chiesto l’autorizzazione al sindaco per usare una sala del comune per svolgere questa sessione di laurea che è stata anticipata, in via eccezionale, per motivi di salute dell’insegnante di riferimento.”. Secondo il presidente Passa non vi sarebbe alcun vincolo sulla location in cui si tengono gli esami purché siano luoghi pubblici: “Gli esami si possono fare anche in comune perché è un luogo pubblico. Si possono fare ovunque. Se lei ha uno spazio pubblico da metterci a disposizione, veniamo a farli da lei.” ha risposto il presidente dell’Accademia alla nostra domanda sul perché non sia stata usata l’Accademia come sede delle lauree di stamani. Passa ha parlato, al riguardo, di un problema con il personale dell’Accademia che oggi sarebbe stato assente. Secondo il decreto ministeriale del 4 maggio il personale Ata delle scuole deve continuare la sua attività anche se le lezioni nelle classi sono sospese ma, per statuto interno, l’Accademia di Carrara è chiusa di sabato quindi oggi non ci sarebbe stato comunque il personale per poter aprire le aule per le tesi. Sul sito dell’Accademia, inoltre, non è indicata la sessione di laurea straordinaria di stamani ma vi è riportato lo spostamento della sessione straordinaria di tesi al 19 e 20 marzo, né vi sono indicazioni relative a una variazione di sede.

La discussione delle tesi sta procedendo in tutti gli atenei italiani ma da quanto abbiamo potuto verificare la modalità più usata è quella telematica oppure quella dal vivo, svolta con restrizione sul numero del pubblico presente e all’interno delle stesse università.