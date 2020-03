Cronaca



Un contagiato tra i dipendenti di Esselunga di Piazza Matteotti a Carrara: sanificato il supermercato e messi sette addetti in quarantena

sabato, 28 marzo 2020, 11:45

di vinicia tesconi

Le sue condizioni sono buone e, al momento, non ha avuto bisogno di ricovero in ospedale ma è risultato positivo al coronavirus. La vicenda riguarda un dipendente di Esselunga che nei giorni scorsi ha lavorato nella sede di Carrara centro del supermercato. Il dipendente, addetto alle casse, ha fatto i turni pomeridiani nei giorni 18 e 20 marzo, sebbene abitualmente lavori nella sede di La Spezia. Dopo la notizia della positività entrambi i supermercati in cui il dipendente ha prestato servizio sono stati sanificati e per i colleghi entrati in contatto con lui è scattata la quarantena obbligatoria. Sette dipendenti dell’Esselunga di Carrara sono infatti a casa dal lavoro.