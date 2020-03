Cronaca



Una giornata di eventi dedicati alle donne a Bergiola Maggiore

venerdì, 6 marzo 2020, 16:04

La messa, un convegno, alcuni interventi di esperti e poi la tombola e il tè coi biscotti: l’8 marzo, a Bergiola Maggiore sarà un’intera giornata dedicata alle donne grazie all’evento “ Una donna per amica” promosso dall’associazione culturale e ricreativa Pubblica assistenza Bergiola Maggiore e Bargana e che si svolgerà a Bergiola a partire dalle 9,30.



Il programma prevede la celebrazione della messa nella chiesa di Sant’Annunziata. Alle 10,20 è previsto un incontro sulla prevenzione del tumore al seno con gli esperti della Lega italiana per la lotta contro i tumori di Massa Carrara sezione Carla Calevro: il presidente dottor Pietro Bianchi e il vice presidente dottor Bruno Lembi. Si parlerà dell’importanza della diagnosi precoce nella prevenzione del tumore mammario, fattori di rischio, esami per la diagnosi, autopalpazione, tumori benigni e maligni, stili di vita.



Seguirà un breve intervento di Angela Maria Fruzzetti che consegnerà alcuni volumi de “La sciarpa rosa” grazie al sostegno di Daniele Tarantino, presidente di Confimpresa Massa Carrara, che sarà presente all’evento.



La mattinata si concluderà con un aperitivo offerto a tutti i presenti. La manifestazione riprenderà nel pomeriggio alle 16 con una tombolata e un tè con biscotti e si concluderà alle 18 con i ringraziamenti e i saluti del presidente dell’associazione, Simone Bertelà. Parteciperanno l’assessore alla cultura Veronica Ravagli, la delegata alla montagna, Giorgia Garau, il comandante de carabinieri capitano Michele Cervi, il maresciallo dei carabinieri in rappresentanza delle donne dell’arma, con intervento finale delle donne del consiglio dell’associazione. Per le donne presenti ci sarà un omaggio floreale.



La Lilt di Massa Carrara ha ringraziato il presidente Simone Bertelà per l’ospitalità.



Vinicia Tesconi