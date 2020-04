15 nuovi casi in tre giorni: due decessi

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 27 aprile 2020, 18:12

Continuano le donazioni della cittadinanza alla Zona distretto delle Apuane dell'Azienda USL Toscana nord ovest

domenica, 26 aprile 2020, 17:14

In Toscana sono 9.147 i casi di positività al coronavirus, 132 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono l’1,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 9,1% e raggiungono quota 2.300

domenica, 26 aprile 2020, 11:30

Il Rotary Club 'Carrara e Massa' prosegue l'azione di service nell'emergenza sanitaria in corso. A beneficiarne è la Comunità Terapeutica della Brugiana che ospita oggi oltre 100 persone

sabato, 25 aprile 2020, 17:54

In Toscana sono 9.015 i casi di positività al coronavirus, 138 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono l’1,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 5,3% e raggiungono quota 2109

venerdì, 24 aprile 2020, 23:11

Nei giorni scorsi la “Fondazione Marmo Onlus” ha consegnato mascherine e soluzioni igienizzanti alla polizia municipale di Carrara impegnata quotidianamente nei servizi di controllo del territorio

venerdì, 24 aprile 2020, 11:38

LHF-Connect è il progetto che mette a disposizione delle strutture sanitarie le istruzioni per la costruzione di un robot di telepresenza, guidato tramite un software sviluppato da un team di ricerca dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) in collaborazione con l’Università di Pisa e rilasciato gratuitamente e open source, disponibile anche...